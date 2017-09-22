Göçmenleri taşıyan tekneden kötü haber geldi ! Ölenlerin sayısı artıyor ...

Sahil Güvenlik Komutanlığından, Kocaeli/Kefken açıklarında içerisinde göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin batması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, arama faaliyetlerinde 40 göçmenin kurtarıldığı, 13-15 dolayında göçmene yönelik arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 22 Eylül 2017 tarihinde saat 01.35‘te ticari bir gemi tarafından Kefken/Kocaeli 64 deniz mili kuzeyinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin yardım talebinde bulunduğu ihbarı alındığı belirtildi.

İhbarın alınmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bölgeye, bir sahil güvenlik uçağı ve iki sahil güvenlik botu sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede bulunan ticari gemilerle arama kurtarma faaliyetlerine katılmak maksadıyla koordine kurulmuştur. Saat 05.03’te battığı bildirilen düzensiz göçmen teknesine yönelik icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, saat 05.25’te Sahil Güvenlik uçağı bölgeye intikal etmiş ve 2 adet SAR (Arama Kurtarma) kitini denize atmıştır. Bölgeye saat 05.38’te intikal eden sahil güvenlik botu tarafından denizden 23, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri tarafından 1, ticari gemiler tarafından 16 olmak üzere toplam 40 kazazede ilk aşamada sağ olarak kurtarılmış, müteakiben 15 cansız beden denizden alınmıştır. Göçmen ifadelerine göre, kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 13-15 kayıp düzensiz göçmenin aranması faaliyetlerine devam edilmektedir. Arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlamak maksadıyla görevlendirilen; 1 sahil güvenlik uçağı, 1 helikopterli sahil güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 uçak, 1 helikopter ve 2 karakol gemisi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 1 kurtarma botu bölgeye intikalde olup, 5 ticari gemi arama kurtarma faaliyetlerine iştirak etmektedir."

- Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri de hastane morguna götürüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kaybolan göçmenlerin bulunması için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göçün önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 Ağustos-9 Eylül 2017 tarihleri arasında Karadeniz'de 7 olayda 834 göçmen yakalanarak olası can kayıpları önlenmiş, 10 göçmen kaçakçısı da gözaltına alınmıştı. Ayrıca diğer kolluk birimleriyle müşterek yürütülen faaliyetlerde de jandarma ekiplerince 2 olayda 237 göçmen ve 5 organizatör yakalanmıştı.

Öte yandan, kurtarılan mülteciler tedavilerinin yapılması için hastanelere sevk ediliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarma anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde denizde yaşanan can pazarı, facianın boyutunu anlatıyor.

HAMİLE KADIN DÜŞÜK YAPTI

Sahil Güvenlik botu tarafından kıyıya çıkartılan bir kadın göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yapılan sağlık kontrolünde doğuma yakın olduğu anlaşılınca helikopterle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan kontrolde kadının düşük yaptığı belirlendi. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca 7 yaralı da ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Sahile çıkarılan 5 kişinin cesedi Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda tabutlara konularak cenaze araçlarıyla Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ayrıca 1'i çocuk 6 kişi de ambulanslarla sevk edildiği Kandıra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

TEKNEDE 70'E YAKIN KAÇAK VAR, ÇOĞU IRAKLI

Kaçakların ağırlıklı olarak Irak uyruklu olduğunu söyleyen Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, "Kaza uluslararası sularda oldu. Teknede 70'e yakın göçmen olduğu söyleniyor. Hastanemize 6 yaralı göçmen geldi. Diğer yaralıları diğer hastanelere gönderdik. Hastanemizde 5 göçmen cesedi var. Yaklaşık 100 kilometre ileride oldu. Ağırlık olarak Irak uyruklular" dedi.

ROMANYA'YA GİTMEYE ÇALIŞIYORLARDI

İddiaya göre Irak'ta yapılacak referandum nedeniyle savaş çıkacağı korkusuyla ülkelerinden kaçtıkları öğrenilen kaçakların Zonguldak'tan tekneye binerek, Romanya'ya gitmeye çalıştıkları belirtildi.