Çağatay KENARLI, İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 66 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonlarda 54 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin çalışmaların devam etttiği öğrenildi.
GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYON: 54 GÖZALTI (1)
Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı...
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