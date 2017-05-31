Galeriler Videolar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
97542
ALTIN
144.096
DOLAR
3.5287
STERLİN
4.5441
EURO
3.9638
Öz Kızlarına Fuhuş Yaptıran Anne Tutuklandı
Öz Kızlarına Fuhuş Yaptıran Anne...
Barışmak istediği arkadaşı tarafından öldürüldü!
Barışmak istediği arkadaşı tarafından öldürüldü!
Emre Mor PSG'ye gidiyor !
Emre Mor Dünya Devine Gidiyor
Burası Konya! Kar Kalınlığı 7 Metre
Burası Konya! Kar Kalınlığı 7...
Özel Güvenlikçilere FETÖ Operasyonu : 15 Gözaltı
Özel Güvenlikçilere FETÖ Operasyonu :...

Gizli Mescitte Terörist Yetiştirmiş!

DEAŞ'ın Türkiye'deki yöneticilerinden olduğu iddia edilen 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk gizli mescit kurup terörist yetiştirmiş...

31 Mayıs 2017 Çarşamba 12:08
Gizli Mescitte Terörist Yetiştirmiş!

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ'ın Türkiye'deki yöneticilerinden olduğu iddia edilen 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk gözaltına alınırken; Sakarya'da örgüte elaman kazandırmak için gizli mescit açtığı, piknikler düzenlediği, İstanbul'a elemanlar götürdüğü belirtildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 'Ebu Hanzala' kod adını kullanan Halis Bayancuk'u dün İstanbul'da gözaltına aldı. DEAŞ'ın Türkiye ayağının yöneticilerinden olduğu iddia edilen Halis Bayancuk, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda geçen hafta 8 Türk vatandaşı tutuklanırken, Suriye'ye gitmeye hazırlanan 8 kişinin ifadelerinde Halis Bayancuk'un aracılığıyla örgüte girdiklerini söyledikleri öğrenildi. Devam eden soruşturma kapsamında Halis Bayancuk gözaltına alındı. Bayancuk'un örgüte elaman kazandırmak için faaliyetlerde bulunduğu, Adapazarı'nda toplantılar yapmak için gizli mescit açtığı, piknik düzenlediği ve İstanbul'a elamanlar götürdüğü belirlendi. Bayancuk'un Emniyet Müdürlüğünde sorgusu devam ediyor.



Son Güncelleme: 31.05.2017 12:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öz Kızlarına Fuhuş Yaptıran Anne Tutuklandı
Öz Kızlarına Fuhuş Yaptıran Anne Tutuklandı
ByLock'çu Öğretmen Kaçarken Yakalandı!
ByLock'çu Öğretmen Kaçarken Yakalandı!
Düzce'de Dışarıda ve Araçta Alkol Kullanılması Yasaklandı
Düzce'de Dışarıda ve Araçta Alkol Kullanılması Yasaklandı
DEAŞ Bombası El Bab'da Patladı : 3 Ölü 4 Yaralı
DEAŞ Bombası El Bab'da Patladı : 3 Ölü 4 Yaralı
Bu Fotoğraf 2 Buçuk Yıl Hapisle Sonuçlandı!
Bu Fotoğraf 2 Buçuk Yıl Hapisle Sonuçlandı!
Zonguldak Maden Ocağında Ümitler Tükeniyor
Zonguldak Maden Ocağında Ümitler Tükeniyor
Suç Şebekesine Tosya'da Operasyon!
Suç Şebekesine Tosya'da Operasyon!
Mersin'de Suriyeli Uyuşturucu Tacirlerine Gözaltı!
Mersin'de Suriyeli Uyuşturucu Tacirlerine Gözaltı!
Mersin'de Yasa Dışı Bahise 11 Gözaltı!
Mersin'de Yasa Dışı Bahise 11 Gözaltı!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim