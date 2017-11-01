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Gizemli Kazıda Ölen Polisin Eşi, Şehitlik İstiyor!

Mersin Tarsus'daki gizemli kazıda emniyete bilgi toplarken ölen polis Mithat Erdal'ın eşi Sibel Erdal, kocasının tarihi eser kaçakçıları tarafından öldürüldüğünü öne sürerek şehitlik haklarının verilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:43
Gizemli Kazıda Ölen Polisin Eşi, Şehitlik İstiyor!

Mersin Tarsus'da gizlilik içinde yürütülen kazıda, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün sözlü olarak görevlendirilmesi ile tarihi eser kaçakçılarının arasına muhbir olarak sızan Mithat Erdal'ın eşi Sibel Erdal cinayetin aydınlatılmasını istedi. Kazıdan çok miktarda tarihi eser çaldıkları ileri sürülen 7 kişinin tutuklanmasına neden olan Mithat Erdal'ın,  beylik tabancasıyla 5 yıl önce ensesinden vurulması üzerine 2 çocuğuyla birlikte Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki baba evine yerleşen eşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. 

3 SAVCI DEĞİŞTİ

Cinayete ilişkin soruşturmada FETÖ engeline takıldığını söyleyen acılı eş, dönemin ilçe emniyet müdürü ve kaçakçılık şube amirinin FETÖ'den tutuklandığını, bu süreçte soruşturmayla ilgilenen toplamda 3 savcının da değiştiğini vurguladı.

ŞAKALAŞIRKEN TUTANAK TUTULDU

Dönemin ilçe emniyet müdürü tarafından, arkadaşı ile şakalaşırken oldu diye tutanak tutulmasının yanlış olduğunu hatta bu sebeple ilçe emniyet müdürü ile tartıştıklarını söyleyen Erdal, eşinin yazılı belgeyle görevlendirme yapmadığını, sözlü görevlendirme yaptığını koruma altında olması gerektiğini ancak sonucun böyle ölümle sonuçlanacağını tahmin edilmediği cevabı ile karşılaştığını söyledi. 

TEMİNAT OLAN CD KAYIP

Sibel Erdal, Mithat Erdal'ın öldürülmeden önce teminat olarak,kaçakçılık faaliyetleri yürüten kişilerce tehdit edildiğine dair bir CD bıraktığını söyledi. Ancak evde yapılan arama sırasında kendisinin eve alınmadığını söyleyen Erdal, CD'nin polisler tarafından yok edildiğini öne sürdü 

CUMHURBAŞKANI'NDAN YARDIM İSTİYOR

Soruşturmada görev alan polis,savcı ve hakimlerin FETÖ'den tutuklanmasına rağmen, soruşturma sürecinin hala yavaş ilerlediğini de söyleyen Erdal, çocuklarının 5 yıllık mağduriyetinin giderilmesini ve şehitlik haklarının verilmesini istediğini bunun için Cumhurbaşkanı'na mektup yazdığını ve yardım beklediğini söyledi. 

Erdal, öldürülen eşinin, tarihi eser kaçakçıları ile kazıdaki ganimetleri paylaştıklarını öne sürdüğü dönemin FETÖ'cü polisleri tarafından kullanıldığını sözlerine ekleyerek, kazı hakkında bilgi vermesinin doğru olmayacağını belirtti. 

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