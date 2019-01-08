AFYONKARAHİSAR'da özel okulda 11. sınıf öğrencisi M.A.(16), iddiaya göre gitar kutusunda okula getirdiği tabancayla ders sırasında öğretmeni Cengizhan Özlü'ye (32) ateş açtı. Diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayın ardından öğretmen hastaneye götürülürken, M.A. gözaltına alındı.
GİTAR KUTUSUNDA OKULA SOKTUĞU TABANCAYLA ÖĞRETMENİNE ATEŞ EDİP, YARALADI(1)
AFYONKARAHİSAR'da özel okulda 11. sınıf öğrencisi M.A.(16), iddiaya göre gitar kutusunda okula getirdiği tabancayla ders sırasında öğretmeni Cengizhan Özlü'ye (32) ateş açtı. Diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayın ardından...
YORUM EKLE