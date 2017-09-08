Gırtlak kanserinden ölen anne son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ta tedavi gördüğü gırtlak kanseri nedeniyle dün sabaha karşı yaşamını yitiren bir çocuk annesi 29 yaşındaki Melahat Yazıcı, köyünde toprağa verildi. Ölmeden önce sosyal medya hesabındaki paylaşımı yürekleri dağlayan Yazıcı, "Allah'ım 'sona yaklaştın' diyen doktorları utandır yarabbim" paylaşımında bulunmuştu.

TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 29 yaşındaki Melahat Yazıcı, 4 yıl önce tanıştığı polis memuru Tuğrul Yazıcı ile dünya evine girdi. Çiftin Zeynep Azra isminde bir de kız çocukları doğdu.

Yazıcı'ya başvurduğu hastanede gırtlak kanseri teşhisi konuldu. Eşi Tuğrul Yazıcı'nın Almanya'da görev yapması nedeniyle geçen yıl Düsseldorf'a yerleşen Melahat Yazıcı, geçen Temmuz ayında da Zonguldak'taki ailesinin yanına döndü.

İlerleyen hastalığı nedeniyle BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Melahat Yazıcı, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Yazıcı'nın ölmeden önce sosyal medya hesabındaki paylaşımları ise yürek burktu. Yazıcı, "3 yıl önce bugün gelinlik derdine düşmüşken 3 yıl sonra ne derdine düştüm. Allah'ım sen 'sona yaklaştın' diyen doktorları utandır yarabbim" paylaşımında bulundu.

Hastane morgundan alınan Yazıcı'nın cenazesi Bakacakkadı beldesindeki Karabaşlı köyüne getirildi. Yazıcı'nın yurt dışında görev yapa eşi acı haberi alır almaz Zonguldak'a döndü. Karabaşlı köyünde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazıyla birlikte Melahat Yazıcı'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Melahat Yazıcı'nın eşi Tuğrul Yazıcı ise cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Eşinin ardından gözyaşı döken Yazıcı'yı cenazeye katılanlar teselli etti.