(Geniş Haber) TÜRK DENİZCİLERİN CENAZELERİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS- İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,

Kerç Boğazı yakınlarında bulunan 2 gemide çıkan yangında hayatını kaybeden 4 Türk denizcinin cenazesi İstanbul'a getirildi.

Cenazelerden 3'ü Atatürk Havalimanı'nda acılı ailelerine teslim edildi, 1 denizcinin cenazesi de THY'nin tarifeli seferiyle bu gece memleketi İzmir'e gönderilecek.

Hayatını kaybeden denizcilerden Yücel Karanki, Sinan Karabulut, Semih Solak cenazeleri Rus havayolu şirketi Aeroflot, Erdoğan Çetinok'un cenazesi ise THY'nin tarifeli seferleriyle 16.30 sıralarında Moskova'dan İstanbul'a geldi. Uçaktan indirilen Yüce Karanki, Sinan Karabulut ve Semih Solak'ın cenazeleri Atatürk Havalimanı'nda A Kapısı'nda aileleri tarafından teslim alındı. Acılı aileler, meydana gelen olay nedeniyle yangın çıkan gemilerde güvenlik ihmali bulunduğunu iddia ederken, yangının ardından cenazelerin akıbetiyle ilgili şirket yetkililerinden bilgi alamadıklarını dile getirdi.

AİLELERDEN GEMİ ŞİRKETİNİN SAHİPLERİNE TEPKİ

Yüce Karanki'nin babası Necmi Karanki gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın ardından ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirtirken, geminin bağlı olduğu şirket yetkililerini ilgisizlikle suçladı. Karanki, "Bizi firmadan arayan soran olmadı. Telefonlarımıza bakmıyorlar. Kaza ile ilgili hiçbir bilgi verdikleri de yok" dedi.

Semih Solak'ın amcası Atakan Solak da şunları söyledi:

Bizi en çok üzen süreç, hiçbir yetkiliden bilgi alamamamız oldu. Şirket yetkililerine veya avukatlarına ulaşamadık. 'Devlet erkanı'ndan da bilgi alamadık. Maalesef acı bir durum. Bir kere buradaki insanlar evlatlarını bu devletin yasalarına güvenerek o gemiye teslim etmişler. Kesinlikle olayda ihmal var.

"GEMİDE STAJYER OLARAK SON 10 GÜNÜYDÜ"

Sinan Karabulut'un dayısı Can Özdemir de hayatını kaybeden yeğeninin gemide stajyer olarak bulunduğunu ve son 10 günü olduğunu söyledi. Geminin sahibi olan şirketin sorumsuzca davrandığını öne süren Özdemir, "Bu şirketin 'hayali bir şirket' olduğunu bile düşünmeye başladık. Bu şirketin 3 gemisi varmış. 2 gemisi yandı 1 gemisi kaldı. İçimiz yanıyor. Allah yardımcımız olsun. Biz istiyoruz ki, devletimiz bu işin peşini bırakmasın. Biz aileler olarak sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Yüce Karanki'nin cenazesi ailesinin isteği üzerine yeniden otopsi yapılması talebiyle babası tarafından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sinan Karabulut'un cenazesi ise Yalova'ya götürülürken, yarın Kadıköy Merkez Camisi'nden öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Semih Solak'ın cenazesi de Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme Köyü'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Öte yandan, hayatını kaybedenlerden gemide Çarkçıbaşı olarak görev yapan Erdoğan Çetinok'un cenazesi ise yine THY'nin tarifeli seferiyle bu akşam memleketi İzmir'e gönderilecek.

Görüntü Dökümü

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-Uçağın gelişi

-Uçaktan cenazelerin indirilmesi

-Traktörlere yüklenmesi

-A kapısı önünde bekleyen aileler

-Necmi Karanki ile röp

-Atakan Solak'ın açıklamaları

-Can Özmedir'in konuşması

-Cenazelerin teslim edilmesi

-Cenaze araçlarıyla gidişleri

-Genel ve detaylar