(GENİŞ HABER) TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde bir TIRın da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken otoyolu Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapandı.

Kaza TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi Ankara istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Gürcistan plakalı TIR aniden şerit değiştirince TIR'ın kendisine çarpacağını zanneden kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip sol şeritte ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç da TIR'a çarptı. Kaza nedeniyle kadın sürücü ve hafif ticari araç sürücüsü yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. TEM Otoyolu Ankara istikametindeki 3 şerit trafiğe kapandı. Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayı gören Tayfur Yıldız "Ben 100 metre geriden geliyordum, yabancı plakalı TIR kendisini bir anda sola atınca otomobili sıkıştırdı. Kendi ekseni etrafında dönen otomobil sonra panelvana vurdu.Sonra panelvanda tekrar TIR'a vurdu" diye konuştu.

Yaklaşık 1 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlardan detay görüntü

-Kazada yaralanan sürücülerden detay görüntü

-Sağlık ve polis ekiplerinden detay görüntü

-Oluşan trafikten detay görüntü

-Genel ve detaylar