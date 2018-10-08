(Geniş haber) - SİLİVRİ VE BEYKOZ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () SİLİVRİ ve Beykoz’da yapılan uyuşturucu baskınlarında bir metamfetamin imalathanesi ortaya çıkartıldı ve peynir bidonlarına gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta yaptığı 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 138 kilo metamfetamin, 20 kilo 50 gram eroin, 99 uyuşturucu hap ele geçirdi. Narkotik polislerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

METAMFETAMİN İMALATHANESİNE BASKIN

Narkotik polisleri ilk operasyonu 2 Ekim’de Silivri’de düzenledi. Bir evin metamfetemin imalathanesine dönüştürüldüğünü belirleyen polis ekipleri imalathaneye ve bir otomobile operasyon düzenledi. Yapılan baskında polis ekipleri 138 kilo katı ve sıvı metamfetamin, 99 hap, 1 terazi ile metamfetamin yapımında kullanılan makinalar ve aletler ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında Ş.B.S., S.G., A.Y. ve Özbekistan uyruklu S.A. yakalanarak gözaltına alındı.

PEYNİR BİDONLARDINDA EROİN

Narkotik polisleri 4 Ekim’de yaptığı ikinci operasyonda ise Van’dan İstanbul’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri uyuşturucu maddenin kargo ile geleceğini tespit etmesi üzerine kargo firmasında beklemeye başladı. Ekipler gelen kargoyu açarak yaptığı incelemede peynir bidonları içine zulalanmış 39 paket halinde toplam 20 kilo 50 gram eroin ele geçirdi. Polis ekipleri kargoyu almaya gelen D.D., T.D., R.D., A.C. ve Y.C.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

9 TUTUKLU



Polis ekiplerinin yaptığı 2 operasyonda gözaltına aldığı 1’i Özbekistan uyruklu 10 şüpheliden 9’u çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Sergiden görüntü

-Bidonlarda bulunan sıvı metamfetamin

-Ele geçirilen peynir bidonları

-Peynir bidonlardan çıkan eroinler

-Metamfetamin yapımında kullnılan malzemeler

-Genel ve detaylar

(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin uyuşturucu imalathanesine baskın yapması

-Ekiplerin evde yaptığı aramalar

-Uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler

-Bir otomobilde yapılan aramalar

-Peynir bidonlarından görüntü

-Peynir bidonlarına gizlenmiş eroin paketleri



