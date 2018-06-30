 (GENİŞ HABER) ŞARIK TARA İÇİN İLK TÖREN 

Haber-Kamera: Enver ALAS – İbrahim MAŞE – İSTANBUL

ENKA Holding’in kurucusu Şarık Tara için ilk tören holding binası önünde düzenlendi.

ENKA Holding'in kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Ekonomiden sanayiye, eğitimden sanat ve spor dünyasına sayısız alanda iz bırakan Tara için ilk tören, saat 10.00'da ENKA Holding'in Beşiktaş'taki merkezinde düzenlendi. Törene başta Tara ailesi olmak üzere, yakınları, holding çalışanları, ENKA Okulları öğrencileri ve ENKA sporcularıyla sevenleri katıldı. Holding binasına büyük bir Türk bayrağıyla Şarık Tara'nın fotoğrafı asıldı. Şarık Tara'nın Türk bayrağına sarılı tabutunu holding çalışanları omuzlarında taşıdı. Törende taziyeleri başta oğlu, ENKA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Tara olmak üzere diğer aile üyeleri kabul etti. Saygı duruşunun ardından Tara için helallik alındı ve daha sonra dua edildi. Bebek Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından 88 yaşında vefat eden Şarık Tara, Ulus Mezarlığı'nda defnedilecek.

Görüntü Dökümü

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-Binaya asılan Türk bayrağı ve Şarık Tara resmi

-Törene katılanlar

-Taziyelerin kabul edilmesi

-Cenaze aracının gelişi

-Türk bayrağına sarılı tabutun taşınması

-Saygı duruşu

-Hocanın helallik alması

-Dua edilmesi

-Tabutun tekrar cenaze aracına taşınması

-Genel ve detaylar

