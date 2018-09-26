(geniş haber)- OKMEYDANI'NDA METROBÜS KAZASI 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Taner YENER - İSTANBUL

Okmeydanı'nda iki metrobüs çarpıştı. Kazada 6 kişi hafif yaralandı.

Kaza Okmeydanı Hastane Durağı'nda saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Zincirlikuyu'ndan Avcılar yönüne ilerleyen metrobüs, önündeki metrobüse arkadan çarptı. Kaza yerine ambulans ve polis sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüsün camları kırılırken, 6 yolcu da hafif şekilde yaralandı. Metrobüsün içinde ilk müdahaleleri yapılan yolcuların bazıları sedye ile bazıları ise yürüyerek ambulansa bindirildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İki metrobüste de maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre kontrollü olarak yapıldı. Kaza yapan metrobüslerin kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan iki metrobüs

-Metrobüsün kırılan camı

-Metrobüsün içindeki yaralılar

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi

-Sedye ile bir yaralının ambulansa alınması

-Metrobüsün içinden görüntü

-Ambulansların gidişi

-Genel ve detaylar



26.09.2018 - 13.28 Haber Kodu : 180926113

26.09.2018 - 13.36 Haber Kodu : 180926115

26.09.2018 - 13.43 Haber Kodu : 180926117

26.09.2018 - 13.57 Haber Kodu : 180926121

26.09.2018 - 14.12 Haber Kodu : 180926125

26.09.2018 - 14.19 Haber Kodu : 180926130