(Geniş haber) Narkotik polisinden Yunanistan'da operasyon

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()- TÜRK ve Yunan narkotik polislerince Yunanistan'ın Pire Limanı'nda operasyon düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde İstanbul ve Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takip ettiği bir gemiye Yunanistan'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Suriye Lazkiye Limanı'ndan yola çıkarak Yunanistan Atina'da bulunan Pire Limanı'na giden gemide yüklü miktarda uyuşturucu hap olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. İstanbul Narkotik Polisleri Yunanistan'a giderek ilgili makamlarla irtibata geçti. Türk ve Yunan polislerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, bir konteynırda arama yapıldı. Polis ekipleri konteynırda yaptığı aramada toplam ağırlığı yaklaşık 23 ton olan kurşun levhalar arasına gizlenmiş çok sayıda captagon hap ele geçirdi.

