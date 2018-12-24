(GENİŞ HABER) MÜJDAT GEZEN: BİRŞEY ÇIKMAZ BUNDAN 

Haber-Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İSTANBUL

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen kendi aracıyla polis eşliğinde adliyeye geldi. Adliyede Gezen'i avukatı Celal Ülgen karşıladı. Müjdat Gezen adliyeye girişinde, "Gözaltına alınmayı bekliyor muydunuz?" sorusuna Ülgen araya girerek, "Gözaltı yok." dedi. Gezen, basın mensuplarının "Soruşturmayı bekliyor muydunuz? sorusuna "Birşey çıkmaz bundan" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Gezen'in adliyeye girişi

-Açıklaması

