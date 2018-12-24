(GENİŞ HABER) MÜJDAT GEZEN: BİRŞEY ÇIKMAZ BUNDAN 

  Haber-Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İSTANBUL Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Polis aracına binmeyi...

(GENİŞ HABER) MÜJDAT GEZEN: BİRŞEY ÇIKMAZ BUNDAN 

 

Haber-Yüksel KOÇ - Serpil KIRKESER - İSTANBUL
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.
Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen kendi aracıyla  polis eşliğinde adliyeye geldi. Adliyede Gezen'i avukatı Celal Ülgen karşıladı. Müjdat Gezen adliyeye girişinde, "Gözaltına alınmayı bekliyor muydunuz?" sorusuna Ülgen araya girerek, "Gözaltı yok." dedi. Gezen, basın mensuplarının "Soruşturmayı bekliyor muydunuz? sorusuna "Birşey çıkmaz bundan" dedi.  


Görüntü Dökümü:
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-Gezen'in adliyeye girişi
-Açıklaması
 

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