(geniş haber) KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÖLDÜRÜLEN GENCİN CENAZESİNDE KAVGA 

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Akın ÇELİKTAŞ-İSTANBUL

Küçükçekmece'de eve giren hırsızlar tarafından bıçaklanarak 16 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz'ün cenazesi helallik için evin önüne getirildi. Bu sırada cenaze aracına çıkan baba Sezer Öz bir süre sonra yakınları tarafından araçtan indirilmek istedi. Araçtan inmek istemeyip tabuta sarılan Öz, kendini araçtan indirmek isteyenlere tepki gösterdi. Yakınları arasında çıkan gerginlik bir anda kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişi birbirine girerken kavgayı diğer akrabalar ayırdı.

Evin önünde alınan helalliğin ardından Öz'ün cenazesi Bezirganbahçe Camii'ne getirildi. Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Öz'ün cenazesi Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazı öncesi Öz'ün annesi ve babası taziyeleri kabul etti.

Görüntü dökümü:

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-Tabutun görüntüsü

-Babanın tabuta sarılması

-Cenaze namazı

-Tabutun cenaze aracına konması

-Cenaze aracının gelişi

-Babanın tabuta sarılması

-Akrabaların görüntüsü

-Annenin ağlaması

-Babanın aracın üstünde bağırması

-Çıkan kavga

-Genel ve detaylar

