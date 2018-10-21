(Geniş Haber)- ERDOĞAN: CEMAL KAŞIKÇI KONUSUYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARIMI SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTISINDA YAPIYORUM 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cemal Kaşıkçı konusuyla ilgili açıklamalarımı Salı günü grup toplantısında yapıyorum. Salı günü çok farklı bir şekilde bunları anlatacağım."

"Devlete karşı işlenen suçları devlet affeder ayrı bir konu. Ama şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur, bu böyle bilinsin"

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Güven USTA / İSTANBUL ()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı'nın ikinci etabı açılış töreninde konuştu.

Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak,İş insanı Ferit Şahenk, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile açıldı.

Metro hattının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Ümraniye- Çekmeköy metrosunu hizmete alıyoruz. Ülkemizin ilk sürücüsüz metrosunun çalıştığı bu hattın ilk bölümü olan Üsküdar-Ümraniye kısmında yaklaşık 11 ayda 15 milyon yolcu taşındı. Yeni bölümün de açılmasıyla Üsküdar'dan metroya binen bir kardeşimiz inşallah 27 dakikada Çekmeköy'e ulaşacak. Toplamda 20 kilometre ve 16 istasyonun yer aldığı bu hattın günlük yolcu kapasitesi 700 bin. Bu metro hattının devreye girmesiyle trafik yoğunluğunda 15 bin araçlık bir azalma hesaplanıyor. Güzergah üzerindeki vatandaşlarımız Üsküdar'dan Marmaray'a, oradan Yenikapı üzerinden karşı taraftaki tüm metro hattına erişebilecek. Aynı şekilde bu yakada da Altunizade'den metrobüs hatlarına, tamamlandıklarında Dudullu'dan Bostancı metrosuna, Çekmeköy'den Sabiha Gökçen metrosuna geçiş yapılabilecek. Esasen bu metro hattının önceden tamamlanması gerekiyordu. Gecikmenin sebebi Üsküdar'daki arkeolojik alanlara ilgili süreçlerin uzaması, yerleşim yoğun olduğu yerlerde geçen tünellerin inşaatında sıkıntı yaşanması ve sürücüsüz metro olması nedeniyle deneme seferlerinin uzun sürmesidir" dedi.

"ULAŞIM SORUNUNU ÇÖZMEDEN BİZE DURMAK YOK"

İstanbul'da ulaşım sorununu çözmek için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Erdoğan, “İstanbul'daki metro hatlarının uzunluğunu 170 kilometreye, istasyon sayısın 169'a çıkarmış bulunuyoruz. Halen 18 farklı güzergahta tola 294 kilometreyi aşan metro hatları inşası sürüyor. Bu yıl sonuna kadar metroya dönüştürdüğümüz 63 kilometre uzunluğundaki eski Gebze - Halkalı banliyö hattını da inşallah hizmete açıyoruz. Önümüzdeki yıl 18 kilometreli Mecidiyeköy-Mahmutbey hattını, Dudullu-Bostancı hattının 10 kilometrelik birinci kısmını, 10 kilometrelik Eminönü-Alibeyköy tramvay hattını, 7.5 kilometrelik Sabiha Gökçen-Kaynarca hattını hizmete açmayı planlıyoruz. Raylı sistem uzunluğun 2019 yılında 355 kilometreye, yeni projelerle nihai olarak bin kilometre üzerine çıkartma kararındayız. İstanbul'un diğer tüm sorunlarıyla birlikte ulaşım sorunun çözmeden bize durmak yok" diye konuştu.

"BAMBAŞKA BİR DİYARBAKIR VAR"

Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

Ümraniye'de 39 kişi öldü. CHP bunu hesabını verdi mi? Bir daha millet bunlara ne Ümraniye'de ne İstanbul'da görev vermedi. Şimdi diyoruz ki, şu anda onlarda olan diğer ilçeleri de gelin onlardan alalım. Çünkü bunlarda hizmet aşkı yok. Bunlarda sadece zulüm var. Nerede bunların belediyesi varsa orada pislik var, çöp var. Oralarda hizmet bulamazsın. Gençler bu ülkede ne çileler çekildi bilmiyor. Bilmediği için bu CHP zihniyetini, bu terör örgütü arkasına alan zihniyeti bilmiyor. Dün Diyarbakır'daydım. 30 yıl öncesinin Diyarbakır'ı yok, bambaşka bir Diyarbakır var. Eğer bu terör örgütlerini desteklediği yerel yönetim olsaydı Diyarbakır'da Diyarbakır'ın vay halini. Şimdi dört dörtlük bir havalimanı yaptık. Şehre giderken 4 gidiş 4 geliş, muhteşem binalar yaptık. Sur içini şu anda imar ediyoruz, ihya ediyoruz. Oraları dolaştım. Yerel mimari ile oraları inşa ediyoruz. Ayrım yok Türk'ü, Kürt'ü, Gürcü'sü, Abaza'sı. Türk Kürt bütün kardeşlerime sesleniyorum, biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Onun için bu ülkede ayrım yapmak isteyenler yanlış istikamete gidiyorlar. Bunun bedelini de bu ülkede ağır ödediler, ağır ödüyorlar. Kimse bizi bölmeye gayret etmesin. Biz Allah'ın bizi kavimler halinde yarattığını biliyor, buna inanıyor, üstünlüğün sadece ittika ile olduğuna imanımız var. Akıl almayacak ihmallerin, yanlışları, yağmaların yaşandığı o eski İstanbul'u bilmeyince şu anda sahip olunan imkanların hakkını vermek de mümkün olmuyor. Hatta şehirde hala yaşanan kimi eksikliklerin altındaki gerçeği görmek için eskiyi bilmek gerekiyor. Biz aşkımız olarak gördüğümüz İstanbul'u ibadet aşkı ile hizmet ederek bu günlere getirdik. Bizim Devraldığımız İstanbul'un en sorunlu yerleri, bugün şehrin en prestijli bölgelerine dönüştü. Eskiden beri muhalefetin yönettiği şehri kadim ilçeleri, en sıkıntılı bölgeler haline geldi. Ulaştırmadan yeşil alana kadar her alanda yaptığımız dev altyapı yatırımları olmasaydı bu ilçeler tümden yaşanmaz yerler olacaktı. İstanbul en büyük talihsizliği bu şehirde 'zulüm 1453'te başladı' zihniyetine mensup kesimlerin yer yer etkinliklerini sürdürülebiliyor olmasıdır"

"TÜRKİYE'YE YAKIŞAN BİR HAVALİMANINI 29 EKİM'DE AÇIYORUZ"

"29 Ekim'de yeni havalimanımızın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanmayın ki bu sıradan bir eserdir. Dünyadaki tüm havayolu şirketlerinin, tüm ulaşım ve lojistik sektörünün gözü bu alanlarda iddia ve kazanç sahibi bütün devletlerin gözü İstanbul'da ve çıldırıyorlar. Hamdolsun İstanbul'a yakışan, Türkiye'ye yakışan bir havalimanını 29 Ekim'de açıyoruz. Bu proje için ilk adımları atmaya başladığımızda bizi ciddiye almayanların bugünlerde gözüne uyku girmiyor. Geçenlerde bir tanesi televizyona çıkmış, köşe yazarı, 'Bu yapılan havalimanının olduğu yer bataklık. Burası yürümez. Kim bilir burada neler olacak' diyor. Sen işine bak, sen karikatürist isen bol bol karikatür çiz. Sen bundan ne anlarsın. Bu iş mühendislik, mimari iş, aşk işi. Hamdolsun biz uçaklarımızla oraya indik. Orada Teknofest'i yaptık" dedi.

"BÜTÜN BUNLAR TÜRKİYE'NİN 2023 HEDEFLERİNE ULAŞMA KARARLILIĞININ SEMBOLLERİ OLACAKTIR"

Sırada Kanal İstanbul'un olduğunu belirten Erdoğan "Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu yeri Millet Bahçesi yapıyoruz. Aynı zamanda etraftaki o binaları da Türkiye'nin en büyük fuar merkezi haline getiriyoruz. Oradaki bir bölümü de şu anda tek pist, orayı aynı şekilde tutacağız. Taksim'deki AKM yerine İstanbul'a yakışır bir opera binasını şu anda yapıyoruz. Rami kışlasını ülkemizin en büyük kütüphanesi haline getiriyoruz. İstanbul siluetinin en güzel motiflerinden biri olan Kuleli askeri lisesini müze, Haliç tersanesini bilim ve teknoloji merkezi yapıyoruz. Eskiden Camialtı Tersanesi. O bölgeyi çok ciddi bir merkez haline getiriyoruz. İçinde 2 müzesi ile, alışveriş merkezleri ile, otelleri ile orada bir başka merkez inşa edeceğiz. Haliç o eserle bir başka güzel olacak. Şimdiden boğaz manzarasının ayrılmaz bir parçası haline gelen Çamlıca'daki muhteşem camimizin inşaatı bitmek üzere. Bütün bunlar Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma kararlılığının sembolleri olacaktır" diye konuştu.

"UYUŞTURUCULARI AFFEDEN BİR İKTİDAR OLARAK MI ANILACAĞIZ?"

Erdoğan, "Türkiye yeni bir atılımın içindedir. Canım kardeşim boşuna uğraşma. Biz rastgele cezaevlerine girenlere cezaevinin kapısını açamayız boşuna uğraşma. Devlete karşı işlenen suçları devlet affeder ayrı bir konu. Ama şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur, bu böyle bilinsin. Hele hele 50 bini aşkın uyuşturucunun cezaevinde olduğu bir dönemde biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız. Buna evet diyor musunuz? Demokratik bir şeklide sordum ve cevabı aldım. Şimdi birileri çıkarmış af. Eğer benim mağdurum bu noktada 'affettim' diyorsa bu ayrı bir konu ama biz asla. O zaman adil bir iktidar olamazsınız. O zaman adaletle hükmeden bir iktidar olamazsınız" ifadelerini kullandı.

"CEMAL KAŞIKÇI KONUSUYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARIMI GRUP TOPLANTISINDA YAPACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, " Cemal Kaşıkçı konusuyla ilgili açıklamalarımı Salı günü grup toplantısında yapıyorum. Salı günü çok farklı bir şekilde bunları anlatacağım. 15 kişi buraya niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı? Bunlar tüm detaylarıyla açıklanmalıdır. Bunları Salı günü çok daha farklı bir şekilde grup konuşmamda anlatacağım. Orada bunların detayına gireceğim" dedi.

"HİZMETE Mİ OY VERECEKSİNİZ, TERÖRÜ DESTEKLEYENLERE Mİ?"

Erdoğan ana muhalefeti eleştirerek, "Şu anda ana muhalefet bölücü terör örgütü ile el ele Mart seçimlerine hazırlanıyor. Ah CHP'ye gönül veren kardeşlerim, hala bu CHP'ye oy mu vereceksiniz. HDP'ye oy veren kardeşlerim. Sizler de hala bu terör örgütünün yardakçısı olan bu siyasi partiye oy mu vereceksiniz. Yazıktır günahtır. Siz hizmete mi oy vereceksiniz, bu terörü destekleyenlere mi? Benim Kürt kardeşlerimiz kızlarını, çocuklarını Kandil Dağı'na kaçıranlara mı oy vereceksiniz. Eskiden birkaç milyar dolarla yapılan ekonomik manipülasyonlar gerçekten şimdi büyük rakamlarla yürütülüyor. Eskiden alt düzeyde seslendirilen niyetler, şimdi en üst seviyede dile getiriliyor. Eskiden az çok diplomasi, siyaset hukuk içinde kotarılan işler şimdi aleni olarak gerçekleştiriliyor. Eskiden masada görülmez hale gelen bir devlettik, şimdi her yerde bulunduğumuz için denklemlerin ana aktörü bir ülke haline geldik" dedi.

"BOMBALARDAN KAÇIP GELENLERE BİZ GÖNLÜMÜZÜ AÇTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak bir üst lige çıktık. Ama asıl bulunmamız gereken yere henüz ulaşmadık. Ne zaman dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girersek, işte o zaman asıl yerimize kavuşmuş olacağız. Bir yandan sınırlarımızın içine ve dışında güvenliği sağlama peşindeyiz. Cerablus'ta, İdlib'de biz varız. Bütün mazlumların yanda biz varız. Bay kemal Suriyeli kardeşlerimizi tekrar buradan çıkarmanın hesabını yapıyor. Bay Kemal hataları ile eksiklikleri ile onlar bizim kardeşlerimiz. Biz onlara senin baktığın gibi bakmayacağız. Biz onlara muhacir nazarı ile bakıyoruz. Ama senin yaşamın başka, tarzın başka biz öyle değiliz. Bombalardan kaçıp gelenlere biz gönlümüzü açtık. Senin insaf dilinde bunların hiç biri yok. Biz eğitimimiz ile sağlığımız ile, teknolojimiz ile, alt yapımızla her alanda hedeflerimize uygun seviyeye gelmeye çalışıyoruz. Yürüdüğümüz yolu taçlarla, dikenlerle, tuzaklarla dolu olduğunu da biliyoruz. Bunca yıldır tüm bu zorlukların üstesinden geldik" şeklinde konuştu.

"KALAN 5 AY İÇERİSİNDE ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Erdoğan, "Demokrasilerde her seçim bir yol ayrımıdır. Milletimiz 16 yıldır her yol ayrımında tercihini gelişmiş demokrasiden ve kalkınmadan yana kullandı. 24 Haziran'da yeni yönetim sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak şahsıma teveccüh gösteren milletimiz bize durmak yok yola devam etti. Önümüzde bir seçim var. 2019 Martı'nda bu defa mahalli idarelerde, belediyelerde yetki almak için tekrar milletimizin karşısına çıkacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 1994 yılında başladığımız hizmet yolculuğunu çeyrek asra yakın bir süredir farklı isimler vasıtasıyla devam ettiriyoruz. Böylesine büyük bir şehrin toparlanmasının kolay olmadığını en iyi sizler takdir edersiniz. Şu kalan 5 ay içerisinde çok çalışacağız ve yeniden İstanbul başta olmak üzere ilçelerimizi yine AK Parti ile beraber yola devam diyeceğiz" dedi.

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