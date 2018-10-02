(geniş haber) CAN DÜNDAR'A ADLİYE ÖNÜNDE SALDIRI DAVASINDA KARAR... 

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a, 6 Mayıs 2016'da İstanbul Adalet Sarayı önünde ateş açan ve NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın yaralanmasına neden olan Murat Şahin'in aralarında bulunduğu 3 sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme, silahla yaralama suçundan Murat Şahin'i 4 bin 500 lira para cezasına çarptırdı. Sanık Şahin, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası ile cezalandırıldı. Diğer sanıklar Habip Ergün Celep ve Sabri Boyacı ise beraat etti.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Şahin ve şikayetçi Yağız Şenkal katıldı. Şikayetçi Can Dündar'ı ise avukatları temsil etti.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Şikayetçi Yağız Şenkal, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti. Dündar'ın avukatları da sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık Murat Şahin, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Can Dündar'ın avukatlarının duruşmaya katılmaları şüphe uyandırmaktadır. Beraatimi isterim" dedi. Sanık Şahin son sözünde ise "Sanık olarak duruşmaya katılıp burada bulunuyorsam katılanın da (Can Dündar) Türkiye Cumhuriyetine karşı eyleminden dolayı cezalandırılmasını ve beraatimi istiyorum" dedi.

SİLAHLA YARALAMA SUÇUNDAN 4 BİN 500 TL ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme, sanık Murat Şahin'in, Can Dündar'a karşı hakaret suçundan davasının ayrılmasına hükmetti. Sanık Murat Şahin'in, Yağız Şenkal'ı kasten yaralama, Can Dündar'a kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması için dava açıldığı belirtilen kararda, sanığın eyleminin bir bütün halinde silahla yaralama suçunu oluşturduğu, sanığın tamamlanan yaralama eyleminin yanı sıra teşebbüs aşamasında kalan eylemi nedeniyle ayrıca cezalandırılamayacağı anlatıldı. Mahkeme bu nedenle sanık Şahin'e, sanığın kişiliği, suçun işleniş şekli, meydana gelen zarar, kastın ağırlığını dikkate alarak ve iyi hal indirimi uygulayarak 4 bin 500 TL adli para cezası verdi. Sanığın daha önce hakkında başka suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinden, hükmün açıklanması geri bırakılmadı.

"Silahla tehdit" suçundan beraatine karar verilen sanık Şahin'e "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası verildi.

İKİ SANIĞA BERAAT

Sanıklar Sabri Boyacı ve Habip Ergün Celep, "Tehdit", "Silahla yaralamaya teşebbüs", "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verildi.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Duruşmadan sonra şikayetçi Yağız Şenkal, olayda bacağından yaralandığını ve defalarca hastaneye gidip gelmek zorunda kaldığını belirterek, "Adliye önünde birinin vurulmasını bedeli 4 bin 500 TL. Hastane masrafı bile daha çok tuttu" diyerek karara tepki gösterdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 6 Mayıs 2016'da görülen karar duruşması arasında, dışarı çıkan Can Dündar'a, adliye önündeki meydanda sanık Murat Şahin silahıyla ateş etmişti. Olayda muhabir Yağız Şenkal yerden seken mermiyle bacağından yaralanmıştı. Gözaltına alınan sanık Murat Şahin, 5,5 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilmişti. Murat Şahin ile birlikte iki sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Murat Şahin'in "Kasten yaralama, silahlı tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve hakaret" suçlarından 4 yıldan 12 yıl 10 aya kadar hapsi talep edilirken; bu sanığı azmettirdikleri ileri sürülen Sabri Boyacı ve Habip Ergün Celep'in ise "Kasten yaralamaya teşebbüs ve silahlı tehdit" suçlarından 2 yıl 6 aydan 6 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

