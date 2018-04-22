(geniş haber)- BÜYÜKÇEKMECE'DE YİNE KİMYASAL ATIK ALARMI





* Büyükçekmece Eskice Köy yolu üzerindeki göl havzasına kimyasal atık döküldü.

* Yapılan ilk incelemelerde kimyasal atığın 'Demir (II) Sülfat Heptahitrat' adlı endüstriyel kimyasal tarım ve tekstil boyamada kullanılan bir madde olduğu öğrenildi

*Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,

"Artık isyan ediyoruz sesimiz kısıldı. Çünkü bu suyu 17 milyon insan içiyor"

Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL

Büyükçekmece Eskice Köy yolu üzerindeki göl havzasına kimyasal atık döküldü. Gece saatlerinde bir kamyonun kimyasal atık döktüğü ihbarını alan Büyükçekmece Belediye Zabıta ekipleri atıkları fark edince uzman ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediyesi ve AFAD ekipleri şerit çekerek çevre güvenliği aldı. Ekipler koruyucu kıyafetlerini giyerek inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemelerde kimyasal atığın 'Demir (II) Sülfat Heptahitrat' adlı endüstriyel kimyasal tarım ve tekstil boyamada kullanılan bir madde olduğu öğrenildi

Aynı bölgede daha önce de benzer atık bırakılma olayları yaşanmıştı.

Eskice Köyü yolu üzerinde Büyükçekmece Göl Havzasının bulunduğu boş alana gece geç saatlerde bir kamyonun kimyasal atık döktüğü ihbarını alan Büyükçekmece Belediyesi ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Olay yerine gelen ekipler çevrede yaptıkları incelemede yol kenarına bırakılan koyu mavi renkte kimyasal atıkla karşılaştı. Şerit çekerek olay yerine çembere alan zabıta ekipleri, durumu AFAD ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, koruyucu kıyafetlerini giyerek atık ve çevresinde geniş çaplı bir inceleme yaptı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün da sabah saatlerine kadar süren incelemelerin sürdüğü olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yapılan ilk incelemelerde kimyasal atığın 'Demir (II) Sülfat Heptahitrat' adlı endüstriyel kimyasal tarım ve tekstil boyamada kullanılan bir madde olduğu öğrenildi.



“ARTIK İSYAN EDİYORUZ"

Büyükçekmece Göl Havzasının büyük bir tehlike altında olduğunu bir kez daha gördüklerini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bir kamyon geliyor. İçerisinde birkaç kimyevi madde bulunan yavaş yavaş sonuçlarını AFAD almaya başlıyor. Bunu döküyorlar. Burası gölün 300 metre yanında buluyor. Artık isyan ediyoruz sesimiz kısıldı. Çünkü bu suyu 17 milyon insan içiyor. Göl havzası bakir, boş diye gelip buraya zehir dökmek, arsenik dökmek... Bir ay önce de gölün öbür yakasına da Kamiloba yakasına dökülen arsenik zehirini gördünüz 3 saniyede 10 tane koyun, onlarca tavuk telef oldu. Bundan 10 gün önce de bunun 1,5 km ilerisinde de zehirli variller toprağa gömülmüş, çıkarttık. Şu an ilgili kurumlar incelemesini yapıyor. Daha onların tahlil sonuçlarını almadan gece gördüğünüz manzara ile karşılaştık. “diye konuştu.



“BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜNÜ MUTLAK KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Gece 02.30 sıralarında bir kamyonun atıkları döküp kaçtığını ifade eden Akgün, “O anda buradan geçen zabıta ekibimiz var. Kamyon dökmüş gitmiş. Arkasından izlerini görüyorlar. Yapmakta olduğumuz araştırmaya göre buraya birkaç noktadan giriş yapılabiliyor. Buradan TEM istikametine çıktığını villaların kameralarından gördük. Plakalarını saklamamışlarsa polisimizin bunu da yakalayarak aynen karşı mahalleye döken kişinin yakalanması gibi bunu döken kişinin yakalanacaklarını umuyorum. İsyanlardayız. Büyük bir tehlike altındayız. Büyükçekmece Göl Havzası ve Büyükçekmece büyük bir tehlike altında. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanımızla acilen görüşeceğim. En az 6-8 noktaya gece görüşlü, yüksek teknoloji ürünü kameralar arkasından 24 saat en az 3 ekibin birleştirilerek İstanbul Çevre Denetim, İBB zabıta ve Büyükçekmece zabıta ve emniyetimizle birlikte Büyükçekmece gölünü mutlak korumak zorundayız. “ dedi.



Bu ay içinde benzer vakalar yaşanmıştı

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından dökülen kimyasal atığın yarın öğlen saatlerinde İSTAÇ ekipleri tarafından kaldırılacağı öğrenildi. Büyükçekmece Göl Havzası çevresinde bu ay içerisinde de yine benzer kimyasal atık bırakma vakaları yaşanmıştı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Atıklardan görüntü

-AFAD ekipleri

-İSTAÇ ekiplerin çalışmaları

-Belediye başkanı röp

-Genel ve detaylar

22.04.2018 - 12.44 Haber Kodu : 180422039

22.04.2018 - 13.51 Haber Kodu : 180422052