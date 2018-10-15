(geniş haber)- BERKAY'IN AVUKATINDAN "ARDA TURAN TUTUKLANSIN" TALEBİ 

Haber-Kamera: Özden ATİK / İSTANBUL

Ünlü futbolcu Arda Turan ile sanatçı Berkay arasında yaşanan olaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Berkay Şahin'in avukatı Ayşegül Mermer, futbolcu Arda Turan'ın tutuklanması için savcılığa dilekçe verdi. Avukat Mermer dilekçesinde, Arda Turan'ın "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "Sözlü taciz", "Silahla tehdit" ve "Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçlarından tutuklanması için savcılığa talepte bulundu. Mermer, "Çünkü profesyonel bir sporcu elinde silahla hastaneye geliyor, silahı sağa sola atıyor. Sonra müvekkilimin eline tutuşturuyor ve öfkesine yenik düşüp silahı ateşliyor. Bu suçların hiçbirisi kabul edilemez" dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Berkay Şahin'in avukatı Ayşegül Mermer, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı’na dilekçe sundu. Avukat Mermer, Arda Turan'ın tutuklanması için talepte bulundu. Adliye çıkışında görüntülenen avukat Ayşegül Mermer, "Bugünkü geliş sebebim Arda Turan'ın tutuklu yargılanması, talepte bulunduk işlemiş olduğu suçlardan dolayı. "Silahla tehdit, genel güvenliği kasten tehliye sokmak, ruhsatsız silah bulundurma ve sözlü taciz suçlarından tutuklu yargılanmasını talep ettik. Az önce dilekçemi verdim. Bekleyeceğiz iddianamenin hazırlanmasını" dedi.

"TAZMİNAT DAVASI HAZIRLIK AŞAMASINDA"

Tazminat talebinde bulunup bulunmadıklarına yönelik soruya avukat Mermer, "Maddi ve manevi tazminat konusunda hazırlık aşamasında. Hesap uzmanları bütün sözleşmeleri ne kadar kaybı olduğunu ne oldu bunları hepsini araştırıp belirleyip açılacak, hazırlık aşamasında şu an" diye yanıt verdi.

"BU SUÇLARIN HİÇBİRİSİ KABUL EDİLEMEZ"

Avukat Mermer, "Biz baştan beri tutuklu yargılanmasını istemiştik. Tutuklu yargılanmalıydı, bu olmadığı için de itirazımızı yaptık. Az önce söylediğim sebeplerden şüpheli Arda Turan'ın tutuklu yargılanması gerekiyor. Çünkü profesyonel bir sporcu elinde silahla hastaneye geliyor, silahı sağa sola atıyor. Sonra müvekkilimin eline tutuşturuyor ve öfkesine yenik düşüp silahı ateşliyor. Bu suçların hiçbirisi kabul edilemez" şeklinde konuştu.

TANIKLAR DİNLENİYOR

Soruşturma sürecinin sorulması üzerine ise avukat Mermer, "Yani burada bir silahla tehdit, kasten genel güvenliği tehlikeye sokmak suçu, ruhsatsız silah taşımak bulundurmak suçu ve sözlü taciz olayları vardır. Tüm bunlardan yargılanmasını talep ettik. Bir kısmı dinlendi, halen ifadeler alınmakta. Burak Yılmaz'ın ifadesi alındı. Aslında bu ifade basına da yansıdı, görmedim vesaire gibi ifadesi var. Bizim tanıklarımız dinlendi." dedi.

"MÜVEKKİLLERİM BÖYLE BİR OLAYLA TÜRKİYE GÜNDEMİNİ MEŞGUL ETTİKLERİ İÇİN ÇOK ÜZGÜNLER"

Berkay'ın durumun iyi olduğunu belirten avukat Ayşegül Mermer, "Müvekkillerim Türkiye gündemini böyle bir olayla meşgul ettikleri için çok üzgünler. Kaldı ki burada hiçbir kusuru olmayan hamileliğinin son aylarında olan bir bayan var. Gönül isterdi ki o, bu aylar huzur ve sükunet içerisinde geçirsin. Bu durumda adlarının geçmesinden de tabii ki çok rahatsız ve üzgünler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ayşegül Mermer adliye önünde açıklaması

-Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri



