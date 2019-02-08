(Geniş haber) BAKAN SOYLU: 14 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

“Şu ana kadar 14 vatandaşımızı kaybettik ve 14 vatandaşımız da bu göçükten, enkazın altından Allah'a şükürler olsun ki sağ çıkarabildik"

Haber:Gülseli KENARLI-Kamera:Güven USTA/İSTANBUL,()

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken bina ile ilgili, kriz merkezinde açıklamalarda bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile birlikte, Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kriz merkezindeki açıklamada yer aldı.

Bakan Soylu, “Şu ana kadar 14 vatandaşımızı kaybettik ve 14 vatandaşımız da bu göçükten, enkazın altından Allah'a şükürler olsun ki sağ çıkarabildik" diyerek yaralıların ismini şöyle sıraladı; “Hilal Tuana Alemdar 13 yaşında, Halil İbrahim Alemdar 23 yaşında, bunların durumu iyi. Adem Alemdar 47 yaşında yoğun bakımda ama yoğun bakım şartları çerçevesinde. Hatice Aliefendioğlu 81 yaşında yoğun bakımda. Adile Oral 77 yaşında genel durumu iyi, Nazan Tekgöz 37 yaşında genel durumu iyi, Güler Yılmaz 56 yaşında genel durumu iyi, Bahriye Aktar 75 yaşında yoğun bakımda. Tayyip Mahmut Alemdar 9 yaşında genel durumu iyi, Ali Alemdar 75 yaşında genel durumu iyi, Hüsniye Yaman 59 yaşında genel durumu iyi, Leyla Yaman 63 yaşında genel durumu iyi Azra Havva Tekgöz 6 yaşında yoğun bakımda ama gece 2 gibi bütün hastalarımızı gördük hem Azra Havva'yı gördük, hem de Mahmut Tayyip'i gördük gayet iyiler. Ama yoğun bakımda doktorların gözetiminde tutuluyorlar. En son biraz önce yani 45. saatte Mert Aydın 19 yaşında enkaz altından sağ çıkarıldı, kırık ve çıkıkları var. Bütün doktorlar şu anda yoğun olarak Mert ile ilgileniyor. Sağlık durumunun iyi olduğu iletildi. Bunu 45. saatin sonunda önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Allah'a şükürler olsun"

HAYATINI KAYBEDENLER

Soylu hayatını kaybedenleri ise şöyle sıraladı: “Ayşe Alemdar, Yıldız Gündüzoğlu, Fatma Karaman, Mustafa Alemdar, Safiye Alemdar Mustafa Alemdar'ın annesi, yine Safiye Alemdar Mustafa Alemdar'ın eşi, Erdoğan Alemdar, Saime Alemdar, Ecrin Naz Alemdar,Eslem Alemdar, Gökay Alemdar, Ahmet Söğüt, Nuriye Söğüt, Melih Aydın. Dün en son açıklamayı yaptığımızda, kaybettiklerimzin sayısı 11'di. Bu saatten itibaren Gökay Alemdar, Ahmet Söğüt ve Melih Aydın vefat etiler. Enkazdan onları sağ çıkarmayı başaramadılar. Şu anda çalışmalar, aynı yoğunlukta devam ediyor. Sorulduğu için tekrar söylüyorum; hafif sağanağın kurtarma çalışmaları konusunda her hangi bir kutarma çalışmaları yavaşlatıcı bir engeli söz konusu değil. Şu anda üçüncü kattayız ve ön taraftan iki ve üçüncü katlarda arkadaşlarımız beraber çalışıyorlar. İnanıyoruz ve dua ediyoruz ki kalanları sağ salim bir şekilde oradan çıkarmayı umut ediyoruz. Bir taraftan çalışıyoruz ve bir taraftan da milletimizin dualarını bekliyoruz. Özellikle ailelere metanetleri, sabırları dolayısıyla minnettarız. Olayın başından itibaren özellikle Sayın Valimiz, bütün arkadaşlarımız, bütün birimlerimiz yüksek koordinasyon içerisinde bir çalışma yapıyorlar. Aileleri de sürekli bilgilendiriyoruz" şeklinde konuştu.

BAKANDAN UYARI

Bakan Soylu bazı haberlerin sürekli olarak ailelere iletilmesinin sağlıklı olmadığına dikkat çekerek, “Onları üzen bir durum ortaya koyuyor, çünkü burada bütün resmi açıklamalar bütün detayıyla beraber yapılıyor, ailelere bütün detaylarıyla beraber anlatılıyor. Ama nereden kaynaklandığını bilmediğimiz ve hakikaten burada bir umut içerisinde bekleyen aileleri de bazen umutsuzluğa bazen de çok yüksek umuda, bazen endişeye sevk eden bir takım telefonlar, mesajlar, haberler oluşuyor. Onun için özellikle onları tanıyanlardan, mümkün olan ölçüler içerisinde kaynağı belli olmayan bir takım söylemleri kendilerine aktarmamalarını istirham ediyoruz. Çünkü olayın her hali burada hep birlikte gözümüzün önünde yaşanmaktadır. Bu vesileyle basınımıza da gerek bilgilendirme yaptıklarında gerekse de özellikle çalışma yapan arkadaşlarımızın ricasını kırmayıp olay alanını rahat ve serbest bıraktıklarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah umutlu haberlerle ve müjdeli haberlerle ulaşabilmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

KOLONLAR KESİLDİ İDDİASI

Bakan Soylu açıklamasının ardından, bir gazetecinin, "Elinize geçen bir bulgu var mı acaba? Bir gelişme var mı soruşturmada? Klonların kesildiği yönünde iddia var" şeklindeki soru üzerine, “Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çok geniş bir soruşturma yürütüyor. Dün, gecenin sabaha yaklaşan saatlerinde sayın valimiz ve tüm yetkili arkadaşlarımız, Anadolu Cumhuriyet Başsavcımız ve ilgili savcılarımız bir araya geldik, bir durum değerlendirmesi yaptık. Şu anda söylenen hiçbir şey doğru değil. Yani ne söyleniyorsa doğru değil. Şu anda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı, bir binanın yapım anı, menşeinin kim tarafından nasıl yapıldığı, kim tarafından teknik olarak sorumluluğunun alındığı, aynı zamanda ondan önceki gün dün ve bugün binadan bir takım malzemelerin alınarak onların tespitlerinin ve onların gerekli sonuçlarının alınmasına yönelik adımlar atıldı. Bu söylenenler, klonların kesilmesi kesilmemesi, aynı zamanda diğer ortaya konulanların hemen hemen hepsinin bir tevatür olduğunu ve bu konuda netleşmiş bilgilerin tamamının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacak açıklamaya kadar hiçbir karşılığı olmadığını size ifade etmek isterim. Yani çok doğal olarak hepimiz böyle bir bina çöktüğü zaman, 'acaba klonları kesilmiş miydi' diye bir soru, hayatın olağan akışı içinde aklımıza geliyor. Ama bu kesildiği anlamına veya kesilmediği anlamına gelmiyor. Dikkat ederseniz biz bu açıklamalarımızda net olmayan hiçbir bilgiyi hem basınımızla hem de kamuoyumuzla paylaşmıyoruz. Biz net bir bilgiyi basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız. Ama hem bu olayda yakınlarını kaybeden veya yakınlarının hemen başucunda hastanede bulunan tüm yakınlar bilmelidirler ki, bu olayın sorumlusu, müsebbibi kimse cezasını bulacaktır. Ama biz adımlarımızı doğru bir şekilde ve doğru bilgi vererek atmak durumundayız" diye yanıtladı.

“GÖÇÜK ALTINDA KALAN DİĞER VATANDAŞLARIMIZA DA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bir açıklama yaparak, “Bugün, bu iki gündür yaşadığımız acı elim durumdan en büyük tesellimiz tabii vatandaşlarımıza ulaşabilmek oldu. Göçük altında kalan diğer vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. Bakanımızın da ifade ettiği üzere, biz de bütün bakanlıklarımızla koordineli bir şekilde, tüm ihtiyaçların giderilmesi noktasında bütün gayretleri gösteriyoruz. Sosyal yardımlaşma, dayanışma vakıflarımızla bu alanda koordineli olarak çalışmaktayız" diye konuştu.

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