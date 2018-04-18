(Geniş Haber) BAKAN BÜLENT TÜFENKCİ'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI 

Haber: Cansel KİRAZ - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) çalıştayında, "Eğer seçimse seçim kararı alıp ona göre bir an evvel yapmak, yapılamayacaksa da ona göre iş dünyamızın önündeki belirsiz ortadan kaldırmak lazım" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Uluslararası Yatırıımcılar Derneği (YASED) çalıştayına katıldı. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen çalıştayda YASED Dış Ticaret ve Gümrükler Çalışma Grubu Başkanı Cenk Ulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı, YASED Başkanı Ahmet Erdem ve YASED'e üye şirket yöneticileri de yer aldı.



"İŞ DÜNYAMIZIN ÖNÜNDEKİ BELİRSİZLİKLERİ ORTADAN KALDIRMAK LAZIM"

Konuşmasında erken seçime değinen Bakan Tüfenkci, "Dünden beri Türkiye'de bir seçim meselesi konuşuluyor. Biliyoruz ki, istikrar, huzur, güven iş dünyası için çok önemli ve konuşulmaya başlandıktan sonra artık bu meseleyi, Türkiye'nin gündeminde eğer seçimse seçim kararı alıp ona göre bir an evvel yapmak, yapılamayacaksa da ona göre iş dünyamızın önündeki belirsiz ortadan kaldırmak lazım" ifadesini kullandı.

Tüfenkci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim yapılsa da yapılmasa da biz dün olduğu gibi bugün de seçime yönelik popülizmden uzak, Türkiye'nin istikrarını koruyacak, hedeflerine varma noktasındaki çalışmalarımızdan sapmadan hızlı bir şekilde bu seçimleri gerçekleştirip, iş dünyamızın önünü açmak istiyoruz. Yapılmasa da, yine hedeflediğimiz şekliyle zamanında yapılsa da yine biz iş dünyamızın belirsizliklerini ortadan kaldırabilecek şekilde yolumuza devam edeceğiz. Öngörülebilirlik, iş dünyası için önemli. Bu noktada iş dünyası için önemli hususlardan bir tanesi de istikrar ve huzur. Güven ortamının zedelenmemesi. Eğer bugün seçim kararı çıkarsa da, biliyorsunuz 13:30'da görüşme var. O görüşmede de en kısa süre içerisinde de bu seçimleri tamamlayıp Türkiye yoluna emin adımlarla inşallah devam edecek."



"TÜRKİYE'DE ŞİRKET KURABİLMENİN ÖNÜNÜ AÇTIK"

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla önemli değişikliklerin hayata geçirildiğini aktaran Bakan Tüfenkci, "Bugüne kadar uygulamada önemli değişiklikleri hayata geçirdik. Biliyorsunuz, MERSİS'i hayata geçirdik. MERSİS'in 1 Ocak 2015'te hayata geçmesi esasında 238 ticaret sicili Türkiye'de var, Ticaret Sicilliği Müdürlüğü var. Bunların yeknesak bir şekilde hareket etmelerine, hızlı bir şekilde hareket etmelerini sağladı. Türkiye' de şirket kurabilmenin önünü açtık. İş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına odaklanması noktasında yatırımcıların karşılaştığı sorunların hızla çözülmesi ve yatırım ortamına ilişkin bürokratik süreçlerin rasyonel hale getirilerek zaman ve maliyet anlamında iyileştirilmesi ve katkı sunması bakımından MERSİS önemli bir değişiklikti" dedi.



"SEÇİMLERİN POZİTİF ANLAMDA BİR ETKİSİNİN OLACAĞINI DÜŞÜNENLER ARASINDAYIZ"

Türkiye'nin büyüme rakamını ve erken seçimin Türkiye ekonomisine olabilecek etkisini değerlendiren Tüfenkci, "Türkiye, 2017'de 7.4 büyüme başarısını yakaladığını ifade etmiştik. 2018'de Türkiye bu başarılarını devam ettirir mi, inanın hiç şüpheniz olmasın bu başarılarımız devam edecek ve orta vadeli programda öngördüğümüz yüzde 5 buçuk büyüme oranlarını Türkiye yakalayacak. Geçtiğimiz gün IMF, bu anlamda Türkiye büyüme rakamlarını ilk çeyrekteki verilerini görerek büyüttüğünü de hep beraber şahit olduk. Seçimlerin Türkiye ekonomisine olağanüstü bir etkisinin olmayacağını, pozitif anlamda bir etkisinin olacağını da düşünenler arasındayız. Bu anlamıyla da Türkiye 2018'de turizmden gelen gelirler ve sanayi ihracattaki yakaladığımız başarılarla inşallah 2018 de yine bir başarı hikayesiyle tamamlanmış olacak. Türkiye bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da insanının refah düzenini artırmaya devam ediyor. Etmeye de devam edecek inşallah" ifadelerini kullandı.

YASED çalıştayı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.



Görüntü Dökümü:

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-Çalıştaya katılan şirket yöneticilerinin görüntüsü

-Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin konuşması

-YASED Başkanı Ahmet Erdem'in Bakan Tüfenkci'ye teşekkür etmesi

-Genel ve detaylar



