Generalin Üzerinde Yakalanan Not İddianameye Girdi!

DARBE girişimi ardından sözde Elazığ Sıkıyönetim Komutanı olarak atanan 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 61 tutuklu sanığın yargılanmasına bu sabah başlandı.



Darbe girişimi sırasında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından hazırlanan, 'Harekat Yıldırım' mesaj formu ekindeki atama listesinde 'Elazığ Sıkıyönetim Komutanı' olarak tayin edilen Tunceli'nin Hozat İlçesi'ndeki 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'nün de aralarında bulunduğu tutuklu 61 sanığın yargılanmasına Elazığ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanık sayısının fazla olması nedeniyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın bir yerleşkesi duruşma solununa dönüştürülürken, yargılamanın yapıldığı yerde geniş güvenlik önlemleri alındı. Sabah saatlerinden itibaren 56 tutuklu sanık güvenlik görevlileri tarafından salona getirilirken, 3 sanığın da SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılacağı belirtildi.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sözde Elazığ Sıkıyönetim Komutanı olarak tayin edilen Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'nün darbe girişimi sırasında iznini geçirdiği Ankara'dan uçakla Elazığ'a geldiği, 8'inci Kolordu Komutanlığı tarafından gönderilen araçla önce Orduevine, oradan da karargaha gittiği belirtildi. Tuğgeneral Ünlü'nün 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda gözaltına alındığı ve aynı gün Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiği belirtilen iddianamede, şüphelinin alınan ifadesinden sonra tutuklandığı kaydedildi. İddianamede, 19 Temmuz günü Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilen Ünlü'nün cezaevine konulması sırasında yapılan üst aramasında, sol arka cebinde katlanmış halde 'Orduevi 302 no'lu odanın bulunduğu koridorun sonunda klimanın üstündeki poşeti al yok et' ibareli kağıt parçasının ele geçirildiği de vurgulandı. Elazığ Orduevine gidilerek yapılan aramada, 302 numaralı odanın bulunduğu koridorun sonundaki salon tipi klimanın üst kısmında siyah renkli poşet içinde 2 flash bellek ve 1 tablet ele geçirildiğini belirten savcı, digital materyallerin incelenmesinde 8'inci Kolordu Komutanlığı ve Elazığ Jandarma Komutanlığı'nda görevli şüpheli bir kısım askeri personelin isimlerinin bulunduğu 2 liste ele geçirildiği ifade edildi.



Şüpheli Abdulkerim Ünlü'nün tekrar alınan ifadesinde, 14 Temmuz 2016 günü saat 22.30-23.00 sularında Ankara'daki askeri lojmanlarda Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün kendisini ikametine çağırarak iznini kesip görev yerine dönmesini isterken 'lazım olacak' diyerek söz konusu listeleri kendisine verdiğini beyan ettiğini belirten savcı bunun üzerine soruşturmanın genişletildiğini kaydetti.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 1 general, 2 albay, 3 binbaşı, 5 yüzbaşı, 15 teğmenin yer aldığı 26 subay ve 35 astsubay olmak üzere toplam 61 şüpheli yer aldı. Şüphelilerden 2'si hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve bu suçun beraberinde başka suç işleme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından, 59'u hakkında ise 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ceza istendi. Davada bugün kimlik tespitleri ardından sanık savunmaları alınıyor.