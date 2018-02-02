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Genelkurmay'dan son dakika 'Askerlik' açıklması

Son dakika edinilen bilgilere göre Genelkurmay, ''Uzun dönem silah altı askerlerin, askerlik süreleri ise 12 ay, 4 dönem iken 18 ay, 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilemeyecektir'' ifadesinin yer aldığı açıklamanın sahte olduğunu bildirdiği , öğrenildi.

02 Şubat 2018 Cuma 09:36
Genelkurmay'dan son dakika 'Askerlik' açıklması

Askerlik süresinin 18 aya çıkarıldığına dair iddialar jet hızıyla yalanlandı. TSK'dan yapılan açıklamada, "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir." denildi. 

TRT'nin de son dakika olarak verdiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı olağanüstü hal teskere planlama toplantısı sonucu nihai kararı hafta başı resmi gazete yayını ile duyurulacaktır. Hali hazırda silah altında bulunan ER/ERBAŞ zorunlu askerlik süreleri yenilenmiş olup, bu kararın tüm silahlı kuvvetler ile milletimize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Kısa dönem askerlik görevlerinde herhangi bir değişikliğin olmadığını öncelikle bildirmeliyiz. Uzun dönem silah altı askerlerin , askerlik süreleri ise 12 ay, 4 dönem iken 18 ay, 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilemeyecektir. (Ek izin süreleri tanınacaktır.)

Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü hali göz önünde bulundurarak bu kararı yerinde ve doğru bir planlama şekli olarak gördüğümüzü ve bu neden ile hızlı adımlarla yürürlüğe girmesini temin etmiş bulunmaktayız. Bu konu ile alakalı bilgilendirme formu Genelkurmay Başkanlığı resmi sitesinden yapılacaktır. Bu kararın Türk milleti ve mehmetçiğimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI''

JET HIZIYLA YALANLANDI

Son dakika yapılan açıklamada, "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

A Haber'de yer alan habere göre, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, haberin gerçek olmadığını söyledi.

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