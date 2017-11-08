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Genelkurmay'dan 10 Kasım Açıklaması!

Genelkurmay Başkanlığı'ndan, 10 Kasım'da Anıtkabir'den yayın yapılmasına izin verilmeyeceği yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama geldi.

08 Kasım 2017 Çarşamba 10:34
Genelkurmay'dan 10 Kasım Açıklaması!

Genelkurmay Başkanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan, 10 Kasım'da Anıtkabir'de yapılacak canlı yayınlara izin verilmeyeceği yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama geldi. Açıklamaya göre, 08 Kasım 2017 tarihinde basına yansıyan, bu yıl hiçbir televizyon kanalına Anıtkabir’den haberlerin sunulmasına, halkla röportaj yapılmasına izin verilmeyeceği şeklinde çıkan haberlerin yanlış anlaşıldığı vurgusu yapıldı. 

Her yıl 10 Kasım tarihinde düzenlenen ulu önderimiz Atatürk’ü anma törenleri kapsamında, yayın kuruluşlarının taleplerine istinaden Anıtkabir’den çekim yapma izni verildiği ve bu yıl da talepte bulunan televizyon kanallarına Genelkurmay Başkanlığınca yapılacak düzenlemeye istinaden yayın yapılmasına izin verildiği söylendi. Resmi tören sonrasında ve akşam saatlerinde yapılması talep edilen çekim/haberler ise halen değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi. 

Son Güncelleme: 08.11.2017 10:51
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