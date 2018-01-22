Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'dan süpriz anons !

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bölgeden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor.Suriye'nin Afrin bölgesinden Türkiye’ye atılan roketlere sınırdaki obüslerle karşılık verildi.Afrin operasyonu tüm hızıyla devam ediyor.F-16’lar telsiz konuşması dahi yapmadan Afrin'deki hedefleri sessiz operasyonla vurmaya devam ediyor.Bölgede sivillerin zarar görmemesi için bütük bir titizlilikle çalışılıyor.

20 Ocak günü saat 17:00’da 72 savaş uçağının yoğun bombardımanıyla başlayan Zeytin Dalı Harekâtı’nda ikinci gün geride kaldı.

Afrin'de terörist hedefleri vurulmaya devam ediyor.GPS güdümlü 100 ton bomba atıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar pilotları, telsizden bu sözlerle kutladı.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, havadaki pilotları telsizle "Kahraman pilotlar, alınlarınızdan öpüyorum" diyerek kutladı.