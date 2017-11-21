Galeriler Videolar
İstanbul
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
105268
ALTIN
163.263
DOLAR
3.9604
STERLİN
5.2360
EURO
4.6498
Ayşegül Aldinç'in sütyensiz paylaşımı olay oldu !
Ayşegül Aldinç'in sütyensiz paylaşımı olay...
Kerkük'te bombalı saldırı ; 10 ölü , 100 yaralı !
Kerkük'te bombalı saldırı ; 10...
Camiye bombalı saldırı : 50 kişi hayatını kaybetti !
Camiye bombalı saldırı : 50...
İstanbul Şişli'den korkunç kaza ; 3 kişi yaralandı !
İstanbul Şişli'den korkunç kaza ;...
Kar yağışı başladı , yollar ulaşıma kapandı !
Kar yağışı başladı , yollar...

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan Rusya'ya kritik ziyaret !

Geçtiğimiz günlerde , Kanada'da düzenlenen 9.Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar , burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar bugün Rusya'ya gitti.

21 Kasım 2017 Salı 11:00
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan Rusya'ya kritik ziyaret !

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya  ziyaretinden bir gün önce Rusya'ya giden  Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar burada mevkidaşları ile biraraya gelerek kritik bir zirve gerçekleştirecek.Geçtiğimiz günlerde , Kanada'da düzenlenen 9.Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar , terör örgütüyle mücadele için başka bir terör örgütüyle iş birliği yapılmasında mantık olmadığını ve teröristlere verilen silahların Türk vatandaşlarına döndüğünün altını çizmişti

 Rusya ,Türkiye ve  İran arasındaki tarihi Suriye zirvesinden önce sıcak gelişmeler yaşanıyor.Üç ülkenin dışişleri bakanları da hafta sonu Antalya'da buluşmuş ve kritik bir zirve gerçekleşmişti.

Orgeneral Hulusi Akar Paşa , Soçi'de Rusya ve İran Genelkurmay Başkanları ile bir araya gelecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benzine indirim geldi ! Benzin fiyatı ne kadar oldu ?
Benzine indirim geldi ! Benzin fiyatı ne kadar oldu ?
Bolu'da esrarengiz ölüm ... Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu !
Bolu'da esrarengiz ölüm ... Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu !
Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası !
Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası !
İstanbul'da yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu !
İstanbul'da yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu !
Bolu'da hastane skandalı ; 40 kişi zehirlendi !
Bolu'da hastane skandalı ; 40 kişi zehirlendi !
İstanbul Şişli'den korkunç kaza ; 3 kişi yaralandı !
İstanbul Şişli'den korkunç kaza ; 3 kişi yaralandı !
Ataşehir'de korkunç kaza ! Geriye 3 tane çocukları kaldı ..!
Ataşehir'de korkunç kaza ! Geriye 3 tane çocukları kaldı ..!
13 Yıllık hemşireden 'yok artık' dedirtecek olay !
13 Yıllık hemşireden 'yok artık' dedirtecek olay !
İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanı oldu !
İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanı oldu !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim