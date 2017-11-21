Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan Rusya'ya kritik ziyaret !

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya ziyaretinden bir gün önce Rusya'ya giden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar burada mevkidaşları ile biraraya gelerek kritik bir zirve gerçekleştirecek.Geçtiğimiz günlerde , Kanada'da düzenlenen 9.Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar , terör örgütüyle mücadele için başka bir terör örgütüyle iş birliği yapılmasında mantık olmadığını ve teröristlere verilen silahların Türk vatandaşlarına döndüğünün altını çizmişti

Rusya ,Türkiye ve İran arasındaki tarihi Suriye zirvesinden önce sıcak gelişmeler yaşanıyor.Üç ülkenin dışişleri bakanları da hafta sonu Antalya'da buluşmuş ve kritik bir zirve gerçekleşmişti.

Orgeneral Hulusi Akar Paşa , Soçi'de Rusya ve İran Genelkurmay Başkanları ile bir araya gelecek.