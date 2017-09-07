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Genelkurmay Başkanı Akar'dan resepsiyondaki fotoğrafla ilgili açıklama geldi

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'ndaki fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı.Akar , "İnanç konusu Allah ile kul arasındadır."

07 Eylül 2017 Perşembe 10:42
Genelkurmay Başkanı Akar'dan resepsiyondaki fotoğrafla ilgili açıklama geldi

Ak Saray’daki 30 Ağustos Resepsiyonunda, eşinin, başını örtmesiyle ilgili yorumlara Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’dan açıklama geldi. Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan’a konuşan Akar, “Sırtında şal vardı. Biraz serindi. Üstüne aldı. Kuran okunurken de şalını başına götürdü. Bu bir refleks. İnanç konusu Allah ile kul arasındadır” dedi.

“NE ALAKASI VAR!”

Serpil Çevikcan’ın yazısındaki ilgili kısım şu şekilde;

30 Ağustos resepsiyonunda başını örtmesi ile ilgili yapılan yorumlar hanımefendiyi etkiledi mi, nasıl değerlendirdiniz?
Yorumları o da takmadı, ben de takmadım. Sırtında şal vardı. Biraz serindi. Hemen üstüne aldı. Kuran'ı Kerim okunurken de şalını başına götürdü. Bu bir refleks. İnanç konusu Allah ile kul arasındadır. Ama olayı nerelere getirdiler. Ta laikliğe kadar hatta Atatürk'e kadar. Dur, yavaş, bu kadar da ileri gitme. Ne alakası var!

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