Gelin ve damat düğünden önce sandık başına geçti

Nursima KESKiN-Gizem KARADAĞ /ANKARA,()-ANKARA’da dünya evine girmeye hazırlanan genç çift, gelinlik ve damatlığıyla oy kullanmaya geldi.

Çankaya ilçesi Arjantin İlkokulu'nda oy verme işlemi devam ediyor.

Bu akşam düğün merasimiyle evlenecek olan Ayça Yılmaz ve Levent Çöre çifti gelinlik ve damatlıkla oy kullanmaya geldi. Oyunu kullanan genç çifti okuldaki diğer seçmenler alkışlayarak mutluluk diledi. Genç çift, “Akşam düğünümüz var. Bu mutlu günümüzde gelin ve dama olarak oyumuzu kullanmaya geldik. Umarız ülkemiz için en hayırlısı olur” dediler.

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