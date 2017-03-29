Gelin Evi 29 Mart Yeni Bölüm 308.Son Bölüm Show Tv Canlı Gelin Adayı Herkesi Şaşırttı

Show tv'nin en çok izlenen programlarından Gelin Evi 29 Mart Yeni bölümde yarışan yarışmacımız 24 yaşındaki 1 aylık evli olan Gıda teknikeri Hanife Sedef Işık gelinleri konuk edecek. bugünkü gelin adayı Diğer adayları bakın nasıl şaşırtıcak.Gelin Evi Yeni bölüm yine herkesi ekrana kilitlemeyi başaracak. Gelin Evi 29 Mart yeni bölüm Show tv canlı

Gelin Evi'nin yeni bölümünde 24 yaşında, 1 aylık evli, Gıda Teknikeri Hanife Sedef Işık'ın evine konuk olunuyor. Hanife Hanım'ın çeyizlerinin serilip, düğün fotoğraflarına bakılıp, videolarının da görücüye çıkacağı programda rekabet, eğlence ve çekişmeli dakikalar hiç eksik olmayacak!

Gelin Evi'nin yeni bölümünde 21 yaşında, 4 aylık evli, Ev Hanımı Zeynep Tanrıverdi'ın evine konuk olunuyor. Zeynep Hanım'ın çeyizlerinin serilip, düğün fotoğraflarına bakılıp, videolarının da görücüye çıkacağı programda rekabet, eğlence ve çekişmeli dakikalar hiç eksik olmayacak!

GELİN EVİ SON BÖLÜM NELER YAŞANDI:

Gelin Evi'nin yeni bölümünde 24 yaşında, 1 aylık evli, Ev Hanımı Merve Çakır'ın evine konuk olunuyor. Merve Hanım'ın çeyizlerinin serilip, düğün fotoğraflarına bakılıp, videolarının da görücüye çıkacağı programda rekabet, eğlence ve çekişmeli dakikalar hiç eksik olmayacak!

Gelin Evi'nin yeni bölümünde 28 yaşında, 1 aylık evli, Turizm Otelci Seda Güler'in evine konuk olunuyor. Seda Hanım'ın çeyizlerinin serilip, düğün fotoğraflarına bakılıp, videolarının da görücüye çıkacağı programda rekabet, eğlence ve çekişmeli dakikalar hiç eksik olmayacak!