Gelin Evi 28 Mart Yeni Bölüm 307.Son Bölüm Show Tv Canlı Yayın Zeynep Hanım Kaç Puan Aldı?

Show tv'nin en çok izlenen programı Gelin Evi 28 Mart yeni bölümündeki yarışmacımız 21 yaşındaki 4 aylık yeni evli olan Zeynep Tanrıverdi olacak. yeni gelin'in evine konuk olan adaylarımız Zeynep hanım hakkında neler söylediler. yeni gelin Zeynep hanım diğer gelin adaylarını şaşırtıp en yüksek puanı almayı başaracakmı?Gelin Evi 28 Mart yeni bölüm Show Tv Canlı yayın

Gelin Evi'nin yeni bölümünde 21 yaşında, 4 aylık evli, Ev Hanımı Zeynep Tanrıverdi'ın evine konuk olunuyor. Zeynep Hanım'ın çeyizlerinin serilip, düğün fotoğraflarına bakılıp, videolarının da görücüye çıkacağı programda rekabet, eğlence ve çekişmeli dakikalar hiç eksik olmayacak!

Gelin Evi'nin yeni bölümünde 24 yaşında, 1 aylık evli, Ev Hanımı Merve Çakır'ın evine konuk olunuyor. Merve Hanım'ın çeyizlerinin serilip, düğün fotoğraflarına bakılıp, videolarının da görücüye çıkacağı programda rekabet, eğlence ve çekişmeli dakikalar hiç eksik olmayacak!

Gelin Evi Son Bölüm Neler Yaşandı:

Gelin Evi'nin yeni bölümünde 28 yaşında, 1 aylık evli, Turizm Otelci Seda Güler'in evine konuk olunuyor. Seda Hanım'ın çeyizlerinin serilip, düğün fotoğraflarına bakılıp, videolarının da görücüye çıkacağı programda rekabet, eğlence ve çekişmeli dakikalar hiç eksik olmayacak!

Gelin Evi'nin yeni bölümünde 24 yaşında, 10 aylık evli, Diş Hekimi Asistanı Merve Yücel'in evine konuk olunuyor. Merve Hanım'ın çeyizlerinin serilip, düğün fotoğraflarına bakılıp, videolarının da görücüye çıkacağı programda rekabet, eğlence ve çekişmeli dakikalar hiç eksik olmayacak!