Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul 11°
Açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
89270
ALTIN
146.921
DOLAR
3.6543
STERLİN
4.5339
EURO
3.9297
Kızım Eylül Sinema Filminde Dev Kadro
Kızım Eylül Sinema Filiminde Dev...
TSK'dan, terör örgütü PKK'ya operasyon: Teröristlerden 12'si ölü, 1'i sağ ele geçirildi
TSK'dan, terör örgütü PKK'ya operasyon:...
Atatürk'e benzeyen Oyuncu Çanakkale'de Gözaltına Alındı!
Atatürk'e benzeyen Oyuncu Çanakkale'de Gözaltına...
Hızlı ve Öfkeli 8’in biletleri, Cinecity’de ön satışa çıktı
Hızlı ve Öfkeli 8’in biletleri,...
Diriliş Ertuğrul Şok Edecek! Büyük Tuzak Nasıl Yapılıyor? Yeni Bölümde Bomba Sahneler
Diriliş Ertuğrul’da Büyük Tuzak! Yeni...

Gelin Evi 28 Mart Yeni Bölüm 307.Son Bölüm Show Tv Canlı Yayın Zeynep Hanım Kaç Puan Aldı?

Show tv'nin en çok izlenen programlarından Gelin Evi 28 Mart Yeni Bölüm 307.Son Bölümde Bugünkü yarışmacımız Zeynep Tanrıverdi olacak. 4 Aylık evli olan Zeynep hanım diğer gelin adaylarını şaşırtmayı başaracakmı?Gelin Evi 28 Mart yeni Bölüm Show Tv Canlı Yayın

28 Mart 2017 Salı 13:36
1188 Okunma
Gelin Evi 28 Mart Yeni Bölüm 307.Son Bölüm Show Tv Canlı Yayın Zeynep Hanım Kaç Puan Aldı?

Show tv'nin en çok izlenen programı Gelin Evi 28 Mart yeni bölümündeki yarışmacımız 21 yaşındaki 4 aylık yeni evli olan Zeynep Tanrıverdi olacak. yeni gelin'in evine konuk olan adaylarımız Zeynep hanım hakkında neler söylediler. yeni gelin Zeynep hanım diğer gelin adaylarını şaşırtıp en yüksek puanı almayı başaracakmı?Gelin Evi 28 Mart yeni bölüm Show Tv Canlı yayın

Gelin Evi'nin yeni bölümünde 21 yaşında, 4 aylık evli, Ev Hanımı Zeynep Tanrıverdi'ın evine konuk olunuyor. Zeynep Hanım'ın çeyizlerinin serilip, düğün fotoğraflarına bakılıp, videolarının da görücüye çıkacağı programda rekabet, eğlence ve çekişmeli dakikalar hiç eksik olmayacak!

Gelin Evi'nin yeni bölümünde 24 yaşında, 1 aylık evli, Ev Hanımı Merve Çakır'ın evine konuk olunuyor. Merve Hanım'ın çeyizlerinin serilip, düğün fotoğraflarına bakılıp, videolarının da görücüye çıkacağı programda rekabet, eğlence ve çekişmeli dakikalar hiç eksik olmayacak!

Gelin Evi Son Bölüm Neler Yaşandı:

Gelin Evi'nin yeni bölümünde 28 yaşında, 1 aylık evli, Turizm Otelci Seda Güler'in evine konuk olunuyor. Seda Hanım'ın çeyizlerinin serilip, düğün fotoğraflarına bakılıp, videolarının da görücüye çıkacağı programda rekabet, eğlence ve çekişmeli dakikalar hiç eksik olmayacak!

Gelin Evi'nin yeni bölümünde 24 yaşında, 10 aylık evli, Diş Hekimi Asistanı Merve Yücel'in evine konuk olunuyor. Merve Hanım'ın çeyizlerinin serilip, düğün fotoğraflarına bakılıp, videolarının da görücüye çıkacağı programda rekabet, eğlence ve çekişmeli dakikalar hiç eksik olmayacak!



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Hayat Benim 127.Bölüm 2.Fragmanı Arda Öldü mü? Efsun Şokta
O Hayat Benim 127.Bölüm 2.Fragmanı Arda Öldü mü? Efsun Şokta
Kara Sevda 63.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Asu Öldü mü?
Kara Sevda 63.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Asu Öldü mü?
Diriliş Ertuğrul Dündar Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Yerine Kim Gelecek?
Diriliş Ertuğrul Dündar Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Yerine Kim Gelecek?
Diriliş Ertuğrul 83.Bölüm Fragmanı Gelecek Bölüm Şok Sahne TRT1
Diriliş Ertuğrul 83.Bölüm Fragmanı Gelecek Bölüm Şok Sahne TRT1
Diriliş Ertuğrul Helena Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Kimdir?
Diriliş Ertuğrul Helena Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Kimdir?
29 Mart Reyting Sonuçları Açıklandı Kim Birinci Oldu!Diriliş'mi?Kara Sevda'mı?
29 Mart Reyting Sonuçları Açıklandı Kim Birinci Oldu!Diriliş'mi?Kara Sevda'mı?
No 309 42.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Lale Onur’u Affedecek’mi?Fox Tv
No 309 42.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Lale Onur’u Affedecek’mi?Fox Tv
Bu Şehir Arkandan Gelecek 14.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Yeni Bölüm Tanıtımı Ve Özeti Neler Olacak?
Bu Şehir Arkandan Gelecek 14.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Yeni Bölüm Tanıtımı Ve Özeti Neler Olacak?
Evlat Kokusu 5.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Gelecek Bölüm Şok Sahne Ne Olacak?
Evlat Kokusu 5.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Gelecek Bölüm Şok Sahne Ne Olacak?
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Sanayi Mh. Sancaktepe Mevkii Avcılar Cd. No:9 K:3 Güngören / İSTANBUL

0 212 642 35 35

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle