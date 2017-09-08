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Gece kulübüne saldırı : 1 kişi öldü , 2 kişi de yaralandı !

İzmir Karşıyaka'da korkunç dolu anlar. Çocuğuna küfür edildiğini iddia eden baba tüfekle dehşet saçtı.Saldırı sonucu 1 kişi öldü ,2 kişi de yaralandı.

08 Eylül 2017 Cuma 09:22
Gece kulübüne saldırı : 1 kişi öldü , 2 kişi de yaralandı !

Olay, bugün saat 02.10 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Ramazan Arcanlı,bir gece kulübü önünde çiçek satan çocuğuna küfür edildiği iddiası üzerine 34 JPG 59 plakalı otomobil ile gece kulübünün önüne geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen Arcanlı, yanında getirdiği pompalı tüfekle gece kulübüne rastgele ateş açtı.

Bu sırada içeride bulunan müşterilerden M.M.(39) sırtından,  

S.Ş.(25) gözünden ve işletmede güvenlik olarak çalıştığı öğrenilen 31 yaşındaki Nilüfer Kayar ise başına ve göğsüne saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

Zanlı hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Kayar, yapılan müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılardan M.M. ambulansla Çiğli Bölge Hastanesine, S.Ş. ise Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sırtından yaralanan M.M. tedavisinin ardından taburcu edilirken, S.Ş.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Polis ekipleri olayın yaşandığı gece kulübünde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Kayar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, olay sonrası otomobili ile kaçan Arcanlı, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Arcanlı, Çiğli Bölge Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Cinayet Büro'ya götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. 

Son Güncelleme: 08.09.2017 09:28
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