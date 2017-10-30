Gaziantep Valiliği önünde bomba paniği !

Gaziantep Valiliği önünde bulunan tramvay durağında görülen şüpheli paket büyük panik yarattı.Şüpheli paketin bulunduğu bölgede geniş kapsamlı güvenlik tedbirleri alındı.Tramvay durağına yakın olduğu için tramvaydaki yolcular gelen ihbarlar üzerine bölgeden uzaklaştırıldı ve seferler iptal edildi.O bölge bir süreliğine trafiğe kapatıldı ve hiçbir araç geçişine izin verilmedi.

Gelen bilgilere göre gelen ihbarlar valilik önünde büyük paniğe neden oldu.Olay yerine bomba imha ekipleri geldi.Yolda oluşan trafik nedeniyle bomba imha ekibinin olay yerine ulaşması biraz zor oldu.Bomba imha uzmanlarının incelediği kutunun boş olduğu öğrenildi ve yollar yeniden trafiğe açıldı.