GASP DEHŞETİ KAMERADA; "POLİSİZ" DİYEREK TURİSTLERİ GASP ETTİLER

Ali AKSOYER/İSTANBUL()

İstanbul'da kendilerine polis süsü vererek durdurdukları turistlerin paralarını gasp eden İran uyruklu iki şüpheli, son işlerinden hemen sonra polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin, çantasını çalmak istedikleri Cezayirli turisti otomobilleriyle metrelerce sürükleyerek yaralaması saniye saniye kameraya yansıdı. Mahkemece tutuklanan iki şüphelinin suç ortağı Ali A.'nın daha önceden yakalandığı belirtildi.

Fatih'te polise başvuran Cezayirli turist Bachır K. 11 Eylül 2018 tarihinde kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından soyulduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Bachır K. ifadesinde "İstanbul'a turist olarak gelmiştik. Yanımda arkadaşım Muhammet Belat R. vardı. Akşam saat 21.00 sıralarında Saraç İstak Mahallesi, Küçük Haydar Efendi Sokak'ta bulunan otelimizden çıktıktan hemen sonra yanımıza beyaz renkli bir otomobil yanaştı. İçindekiler, kimlik göstererek polis olduklarını söylediler. Çantamızda narkotik madde bulunduğunu iddia ederek açmak istediler. Daha sonra çantayı kaparak kaçmaya çalıştılar. Bırakmak istemeyince beni otomobilin yanında sürüklediler. Çantanın içinde cep telefonum ile bana ve arkadaşıma ait 15 bin 100 dolar vardı." dedi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ BİR GÜN SONRA YAKALANDI

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken 12 Eylül 2018 tarihinde Motosikletli Yunus timleri şüphe üzerine durdurdukları bir otomobildeki Arif A.'yı gözaltına aldı. Üzerinden silah çıkan evinde ise polis yeleği bulunan şüpheli, iki Cezayirli turist tarafından teşhis edildi. Arif A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada polis, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit ederek kimliklerini belirledi. Kiralık olduğu öğrenilen otomobilin GPS kayıtlarını inceleyen dedektifler, olay saatinde aracın mağdurların otelinin yakınında bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine başka bir otomobil kiraladığı öğrenilen şüphelilerin peşine düşen polis, 20 Eylül 2018 tarihinde düzenlendiği operasyonda İran uyruklu iki şüpheli Ayap K.(38) ile Hassan Y.(34) yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden 1700 Euro para ele geçirildi.

YAKALANDIKLARI GÜNDE GASP YAPMIŞLAR

Yapılan tahkikat sonucunda şüphelilerin yakalandıkları gün Kumkapı'da Arnavutluk vatandaşı Ilir M.(55)'yi aynı yöntemle soyarak 1700 Euro'sunu çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin, Arnavut turistin yanına yaklaştıkları polis kimliği gösterip sözde arama yapacaklarını söyleyerek çantasını çaldıkları öğrenildi

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GASP ANI KAMERADA

Şüphelilerin, çantasını çalmak istedikleri Cezayirli turisti otomobilleriyle metrelerce sürükleyerek yaralaması saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin otomobilleriyle kaldırıma doğru yanaşarak durdukları, iki turistin ellerinde bavullarla kaldırımda yürüdükleri ve şüphelilerin turistlerle bir süre konuştukları görülüyor. Turistlerden birinin, şüphelilerin otomobiline asıldığı ve şüphelilerin o şekilde aracı hızla sürerek metrelerce yol aldıkları da kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelilerin beyaz otomobille sağa yanaşmaları

-İki turistin bavullarıyla kaldırımda yürümeleri

-Şüphelilerin aracın içinden turistlerle diyalog kurmaları

-Turistin araca asılması

-Turist asılıyken aracı sürmeleri

AKTÜEL

-Şüphelilerin emniyetten çıkışları