Gardırop Savaşları 29 Mart Yeni Bölüm 198.Son Bölüm Fox Tv Canlı Günün Konsepti Ne Oldu!

Fox tv'nin en çok izlenen rpogramlarından gardırop Savaşları yeni bölümde Juuri üyeleri Yarışmacıların giydiği kostümleri neden beğenmedi hangi yarışmacı Juri üyelerinden kaç puan aldı.Gül Gölge Hangi yarışmacıyı sert bir dille uyardı.Yeni Yarışmacı Ankaralı Yasemin Juri Tarafından Kaç puanla Ödüllendirildi. Günün Konsept Birincisi Kim Oldu. Gardırop Savaşları yeni bölüm ekrana kilitledi.

Her gün kendilerine verilen bütçe ile İstanbul'un belli başlı semtlerinde alışverişe çıkacak olan yarışmacılarımız 2 saat içinde bütçelerini aşmadan o günün konseptini oluşturmak zorunda... Her haftanın son günü büyük finalin yaşanacağı bu görkemli programın jüri koltuğunda tarzı ve zarafetiyle göz kamaştıran ünlü sunucu Gül Gölge Saygı; dünyaca ünlü, yetenekli ve genç tasarımcı Raşit Bağzıbağlı ve ünlü

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tasarımcı, köşe yazarı Ayşe Brav bulunuyor. Haftanın finalinde bir genç kız büyük ödüle ve hayallerine veda ederken yeni bir yarışmacıya hem Gardırop Savaşları evinin, hem de modanın kapıları açılıyor. Zevkine, stiline ve enerjisine güvenen Türkiye'nin tarz tutkunlarının yarıştığı modanın nabzını tutan Gardırop Savaşları hafta içi her gün 12.45'te FOX'ta!