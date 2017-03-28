Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul 11°
Açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
89270
ALTIN
146.921
DOLAR
3.6543
STERLİN
4.5339
EURO
3.9297
Kızım Eylül Sinema Filminde Dev Kadro
Kızım Eylül Sinema Filiminde Dev...
TSK'dan, terör örgütü PKK'ya operasyon: Teröristlerden 12'si ölü, 1'i sağ ele geçirildi
TSK'dan, terör örgütü PKK'ya operasyon:...
Atatürk'e benzeyen Oyuncu Çanakkale'de Gözaltına Alındı!
Atatürk'e benzeyen Oyuncu Çanakkale'de Gözaltına...
Hızlı ve Öfkeli 8’in biletleri, Cinecity’de ön satışa çıktı
Hızlı ve Öfkeli 8’in biletleri,...
Diriliş Ertuğrul Şok Edecek! Büyük Tuzak Nasıl Yapılıyor? Yeni Bölümde Bomba Sahneler
Diriliş Ertuğrul’da Büyük Tuzak! Yeni...

Gardırop Savaşları 28 Mart Yeni Bölüm 197.Son Bölüm Fox Tv Canlı Kim Birinci Oldu?

Fox Tv'nin en çok izlenen programlarından Gardırop Savaşları 28 Mart Yeni Bölüm 197.Son Bölüm Fox Tv Canlı Kim Birinci Oldu? Kıyasıya Rekabette Neler yaşandı. Ve Gelinlik Yarışını Kim Birinci olarak bitirdi.

28 Mart 2017 Salı 13:10
1078 Okunma
Gardırop Savaşları 28 Mart Yeni Bölüm 197.Son Bölüm Fox Tv Canlı Kim Birinci Oldu?

Fox Tv'nin en çok izlenen programı Gardırop Savaşları 28 Mart yeni bölümde Ankaralı yasemin stüdyoya gelip Yarışmacılar ile Tanıştı.Ankaralı Yasemin'in Adaylara Şarkıları ile çoşturmasını bildi.Kıyasıya Gelinlik rekabetinde hangi yarışmacı birinciliği ele aldı.Yeni Yarışmacı Ankaralı Yasemin hakkında diğer arkadaşalrı neler söyledi. Tarzlarını beğendilermi?Yasemin hakkında çarpıcı açıklmalarda bulundu.

Yeni aday Yasemin'den Gizem hakkında olay yaratacak açıklamalar geldi. Yasemin Gizem'in artık Gardırop Savaşalrından gitmesi gerektiğini söyledi. Nagihan Karadere yeni yarışmacı hakkında neler söyledi. Çok Hırsılı olduğunu ve Nagihan'dan daha hırslı olduğunu söyleyen Ankaralı Yasemin diğer adayların gözünü korkutmayı başardı.

İkinci yarışmacımız ünlü Dansçı Asena Güne bomba gibi girmeyi başardımı Asena yeni tarzı ile diğer adayları şaşırmayı başardımı Nagihan Didem arasındaki Rekabette Neler yaaşndı. Gardırop Savaşları 28 Mart Yeni Bölümünde Neler Yaşandı. Sürpriz Gelişmeler

Gardırop Savaşları İzlemek İçin TIKLAYINIZ

4 Aday arasında Gelinlik yarışında kim birinci oldu.Taksimde gelinlik alan yarışmacı Çok İddialı Konuşmalar yaptı. Asenayıda Didem'ide Yaseminide Gizemide tek başına sollayacağını söledi.Begüm'ün gelinliği diğer adayları solladımı Kıyasıya Gelinlik yarışında bugün kim birinci oldu. Yasemin'mi Gizem'mi Didem'mi Asena'mı Begüm'mü günün konsepti gelinlik kıyafeti kim birinci oldu. Gardırop savaşalrı yeni bölüm nefesleri kesti.



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Hayat Benim 127.Bölüm 2.Fragmanı Arda Öldü mü? Efsun Şokta
O Hayat Benim 127.Bölüm 2.Fragmanı Arda Öldü mü? Efsun Şokta
Kara Sevda 63.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Asu Öldü mü?
Kara Sevda 63.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Asu Öldü mü?
Diriliş Ertuğrul Dündar Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Yerine Kim Gelecek?
Diriliş Ertuğrul Dündar Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Yerine Kim Gelecek?
Diriliş Ertuğrul 83.Bölüm Fragmanı Gelecek Bölüm Şok Sahne TRT1
Diriliş Ertuğrul 83.Bölüm Fragmanı Gelecek Bölüm Şok Sahne TRT1
Diriliş Ertuğrul Helena Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Kimdir?
Diriliş Ertuğrul Helena Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Kimdir?
29 Mart Reyting Sonuçları Açıklandı Kim Birinci Oldu!Diriliş'mi?Kara Sevda'mı?
29 Mart Reyting Sonuçları Açıklandı Kim Birinci Oldu!Diriliş'mi?Kara Sevda'mı?
No 309 42.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Lale Onur’u Affedecek’mi?Fox Tv
No 309 42.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Lale Onur’u Affedecek’mi?Fox Tv
Bu Şehir Arkandan Gelecek 14.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Yeni Bölüm Tanıtımı Ve Özeti Neler Olacak?
Bu Şehir Arkandan Gelecek 14.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Yeni Bölüm Tanıtımı Ve Özeti Neler Olacak?
Evlat Kokusu 5.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Gelecek Bölüm Şok Sahne Ne Olacak?
Evlat Kokusu 5.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Gelecek Bölüm Şok Sahne Ne Olacak?
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Sanayi Mh. Sancaktepe Mevkii Avcılar Cd. No:9 K:3 Güngören / İSTANBUL

0 212 642 35 35

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle