Gardırop Savaşları 28 Mart Yeni Bölüm 197.Son Bölüm Fox Tv Canlı Kim Birinci Oldu?

Fox Tv'nin en çok izlenen programı Gardırop Savaşları 28 Mart yeni bölümde Ankaralı yasemin stüdyoya gelip Yarışmacılar ile Tanıştı.Ankaralı Yasemin'in Adaylara Şarkıları ile çoşturmasını bildi.Kıyasıya Gelinlik rekabetinde hangi yarışmacı birinciliği ele aldı.Yeni Yarışmacı Ankaralı Yasemin hakkında diğer arkadaşalrı neler söyledi. Tarzlarını beğendilermi?Yasemin hakkında çarpıcı açıklmalarda bulundu.

Yeni aday Yasemin'den Gizem hakkında olay yaratacak açıklamalar geldi. Yasemin Gizem'in artık Gardırop Savaşalrından gitmesi gerektiğini söyledi. Nagihan Karadere yeni yarışmacı hakkında neler söyledi. Çok Hırsılı olduğunu ve Nagihan'dan daha hırslı olduğunu söyleyen Ankaralı Yasemin diğer adayların gözünü korkutmayı başardı.

İkinci yarışmacımız ünlü Dansçı Asena Güne bomba gibi girmeyi başardımı Asena yeni tarzı ile diğer adayları şaşırmayı başardımı Nagihan Didem arasındaki Rekabette Neler yaaşndı. Gardırop Savaşları 28 Mart Yeni Bölümünde Neler Yaşandı. Sürpriz Gelişmeler

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4 Aday arasında Gelinlik yarışında kim birinci oldu.Taksimde gelinlik alan yarışmacı Çok İddialı Konuşmalar yaptı. Asenayıda Didem'ide Yaseminide Gizemide tek başına sollayacağını söledi.Begüm'ün gelinliği diğer adayları solladımı Kıyasıya Gelinlik yarışında bugün kim birinci oldu. Yasemin'mi Gizem'mi Didem'mi Asena'mı Begüm'mü günün konsepti gelinlik kıyafeti kim birinci oldu. Gardırop savaşalrı yeni bölüm nefesleri kesti.