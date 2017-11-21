Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası !

Geçtiğimiz sezon başında Medipol Başakşehir'den Serie A'nın köklü ekiplerinde Roma'ya 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 20 yaşındaki futbolcu,şimdiye kadar Roma'da istenen performansı gösteremedi.Roma'da fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder daha fazla forma giymek istediği için başka bir takıma kiralanma teklifine sıcak baktığı idda edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un sıcak baktığı genç yıldız için Galatasaray'lı yöneticilerin Roma yetkilileri ile bu transfer için görüştüğü iddia edildi.Roma kulübü de büyük yatırım yaptığı Cengiz Ünder'in daha fazla forma giyeceği bir takıma kiralanmasına sıcak bakıyor.

Cengiz Ünder'in menajeri ise ; ""Ne bana ne kulübe, Galatasaray kulübünden gelen bir şey yok. Hani düşüncelerimizi öğrenmek isterler böyle bir şey de sorulmadı nereden çıkıyor bunlar bilmiyorum" açıklamasını yaptı.