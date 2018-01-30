Furkan Vakfı'na dev operayon ! Çok sayıda kişi gözaltında

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatlerinde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik operasyon düzenledi. Son dakika edinilen bilgilere göre Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik operasyon düzenlediği öğrenildi.Düzenlenen operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da olduğu öğrenildi.

Ekipler, vakfın genel merkezi ve yöneticilerinin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubelerinden polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar, koçbaşlarıyla kırıldı.

Operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.