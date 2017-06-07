Fuhuşa Yer Temin Eden 83 Yaşındaki Sanık Tutuklandı

ZONGULDAK'ta 'fuhuşa yer temin etmek' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen 83 yaşındaki İsmail K., Yargıtay'ın kararı onaması ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İsmail K., polisin 2 yıl önce yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alındı. Soruşturma sonunda 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada diğer sanıklarla birlikte tutuksuz yargılanan İsmail K., 'fuhuşa yer temin etmek' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, mahkemenin kararını onayınca İsmail K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İsmail K., polis tarafından bugün evinde gözaltına alındı. Adliyeye götürülen İsmail K., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.