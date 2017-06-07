ZONGULDAK'ta 'fuhuşa yer temin etmek' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen 83 yaşındaki İsmail K., Yargıtay'ın kararı onaması ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İsmail K., polisin 2 yıl önce yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alındı. Soruşturma sonunda 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada diğer sanıklarla birlikte tutuksuz yargılanan İsmail K., 'fuhuşa yer temin etmek' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, mahkemenin kararını onayınca İsmail K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İsmail K., polis tarafından bugün evinde gözaltına alındı. Adliyeye götürülen İsmail K., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fuhuşa Yer Temin Eden 83 Yaşındaki Sanık Tutuklandı
Zonguldak'ta 'fuhuşa yer temin etmek' suçundan tutuksuz yargılanan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Sanık cezaevine gönderildi...
ZONGULDAK'ta 'fuhuşa yer temin etmek' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen 83 yaşındaki İsmail K., Yargıtay'ın kararı onaması ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.