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Fuhuşa Yer Temin Eden 83 Yaşındaki Sanık Tutuklandı

Zonguldak'ta 'fuhuşa yer temin etmek' suçundan tutuksuz yargılanan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Sanık cezaevine gönderildi...

07 Haziran 2017 Çarşamba 14:41
Fuhuşa Yer Temin Eden 83 Yaşındaki Sanık Tutuklandı

ZONGULDAK'ta 'fuhuşa yer temin etmek' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen 83 yaşındaki İsmail K., Yargıtay'ın kararı onaması ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsmail K., polisin 2 yıl önce yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alındı. Soruşturma sonunda 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada diğer sanıklarla birlikte tutuksuz yargılanan İsmail K., 'fuhuşa yer temin etmek' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, mahkemenin kararını onayınca İsmail K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İsmail K., polis tarafından bugün evinde gözaltına alındı. Adliyeye götürülen İsmail K., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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