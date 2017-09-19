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Fuhuş operasyonunda son durum; şüpheliler serbest!

Adana merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, 'Eskortluk sitesi' adı altında fuhuş çetesi kurduğu ve fuhuşa yer temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında özel bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programıyla tanınan damat adayı Birkan K.'nin de bulunduğu 13 şüpheli adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

19 Eylül 2017 Salı 09:48
Fuhuş operasyonunda son durum; şüpheliler serbest!

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay önce 36 yaşındaki Mehmet A.'nın yönettiği öne sürülen fuhuş çetesine yönelik çalışma başlattı. Çetenin 'eskortluk sitesi' adı altında fuhuş çetesi kurduğu ve fuhuşa yer temin ettiği bilgisine ulaşan polis, Adana merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Muğla, Eskişehir, Gaziantep, Antalya, Kocaeli, Mersin, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çete ele başı Mehmet A., eşi Yıldız A., kardeşi İbrahim Halil A., üvey kardeşi Halil İbrahim A., kayınbiraderi Ergün D. ile birlikte özel bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programına katılarak ünlenen Birkan K.'nın da aralarında bulunduğu  20 kişi yakalandı.

Damat adayı serbest kaldı

Operasyon sonrası Adana'ya getirilen şüphelilerden sorgusu tamamlanırken 4'ü serbest bırakıldı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 2'si kadın 16 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden çete ele başı Mehmet A., kardeşi Halil İbrahim A. ve Ergin D. tutuklanırken, Birkan K., çete liderinin eşi Yıldız A. ve düğün günü gözaltına alınan Salih Cem K.'nin de bulunduğu 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Programdaki talipleri de fuhuş yapmış

Eskort sitesine yönelik operasyonla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Damat adayı Birkan K.'nin yer aldığı izdivaç programına katılıp kendisine talip olan Günel K. adlı Azerbaycan vatandaşı kadının eskort sitesine ilan verip fuhuş yaptığı saptandı. Azerbaycanlı olduğu için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan ve bu nedenle ATM'den eskort sitesi ilan parasını yatıramayan Günel K. yerine ilan ücretini Birkan K.'nın yatırdığı öne sürüldü. Polis sorgusunda ilan ücretini Birkan K.'nin verdiğini söyleyen Günel K., "Birkan, fuhuş yaptığımı ve parayı eskort sitesine yatırdığını bilmiyordu" dedi. Buna karşın polisin teknik takibinde, Birkan K.'nin çete üyesi Ergin D.'yi arayarak "Bizim eskort ilanları ne oldu?" diye sorduğu öne sürüldü.

Son Güncelleme: 19.09.2017 09:56
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