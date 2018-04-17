Fransa Mahkemesi'nden 'Cihat' İsmine Red!

Fransa'da ebeveynler çocuklarına istedikleri adı vermekte özgür ancak bu ismin, çocuğa ya da üçüncü bir tarafa zarar vermemesi gerekiyor.

Toulouse kentindeki mahkeme, 'Cihat' adının çocuğun hayatında olumsuz bir etki yapacağı yargısına vardı. Mahkeme, çocuğun isminin 'Cihat' yerine 'Cahit' olarak yazılmasına ve buna göre yeni bir doğum belgesi çıkarılıp eskisinin iptal edilmesine de karar verdi.

2 yıl önce de Fransa'nın Roubaix kentinde bir başka çift, çocuklarına 'Cihat' ismini vermek istemiş ancak kanunlar izin vermeyince oğullarına 'Cahit' adını koymuştu.