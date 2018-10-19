FOTOĞRAF ÇEKTİRİP OTOMOBİLİ DENİZE ATTI (2)

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL

Sarıyer Kireçburnu'nda bir otomobil denize düştü. Otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı. Araçta kimsenin olmadığı öğrenildi. Çevredekiler, otomobili önünde fotoğraf çektiren bir kişinin iterek denize attığını belirtti.

Olay, Kireçburnu Sahil'de saat 16.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Sahil kenarına gelen genç, arabasını park ederek aşağı indi. Bir vatandaştan arabası ile birlikte videosunu çekmesini isteyen genç, bu sırada bir taksi çağırdı. Ardından boşa aldığı aracını vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize iten genç, taksiye binerek sahilden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önleminin alınmasının ardından ekipler, aracın çıkartılması için çalışma başlattı. Denize dalan dalgıçlar, araca halat bağladı. Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda aracı denizden çıkartarak çekiciye yükledi.

Görgü tanıklarından Soner Madem, "Adam buraya kadar geldi. Arabadan indi bir fotoğraf çekildi. 'Ben bunu yaparım demek istedi herhâlde' sonra bir taksi ile gitti." dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilin denizdeki görüntüsü

-Otomobilin çıkarılması

-Detaylar

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