: Reina katliamı davası: Mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Masharipov'un savunmasının kapalı oturumda alınmasına karar verdi. Gazeteciler ve izleyiciler salondan çıkarıldı, kapalı oturumda Abdulkadir Masharipov'un savunması alınıyor.
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: Reina katliamı davası: Mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Masharipov'un savunmasının kapalı oturumda alınmasına karar verdi. Gazeteciler ve izleyiciler salondan çıkarıldı, kapalı oturumda Abdulkadir Masharipov'un savunması alınıyor.
: Reina katliamı davası: Mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Masharipov'un savunmasının kapalı oturumda alınmasına karar verdi. Gazeteciler ve izleyiciler salondan çıkarıldı, kapalı oturumda Abdulkadir Masharipov'un savunması alınıyor.
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