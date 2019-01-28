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  : İstanbul Valiliği: Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandralı gemide meydana gelen yangında  2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi yaralanmıştır.  

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: İstanbul Valiliği: Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandralı gemide meydana gelen yangında  2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi yaralanmıştır.
 

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