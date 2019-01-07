: FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "gizliligin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis istendi.

