Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında adli kontrol kararı konulan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in, adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.
Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında adli kontrol kararı konulan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in, adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.
Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında adli kontrol kararı konulan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in, adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.