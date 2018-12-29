: Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları açıklıyor:
Adalar: Özlem Öztekin Vural
Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı
Ataşehir: İsmail Erdem
Avcılar: İbrahim Ulusoy
Bağcılar: Lokman Çağrıcı
: Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları açıklıyor: Adalar: Özlem Öztekin Vural Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı Ataşehir: İsmail Erdem Avcılar: İbrahim Ulusoy Bağcılar: Lokman Çağrıcı
: Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları açıklıyor:
Adalar: Özlem Öztekin Vural
Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı
Ataşehir: İsmail Erdem
Avcılar: İbrahim Ulusoy
Bağcılar: Lokman Çağrıcı