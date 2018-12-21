: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve astsubay Yavuz Karakaya'nın tahliyesine karar verildi.
: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve astsubay Yavuz Karakaya'nın tahliyesine karar verildi.
: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve astsubay Yavuz Karakaya'nın tahliyesine karar verildi.