flash!

flash! : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, görüşmede Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiği hususunda mutabık kalmışlardır.  

flash!

flash!

: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, görüşmede Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiği hususunda mutabık kalmışlardır.
 

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