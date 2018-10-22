flash!
: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, görüşmede Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiği hususunda mutabık kalmışlardır.
flash! : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, görüşmede Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiği hususunda mutabık kalmışlardır.
flash!
: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, görüşmede Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiği hususunda mutabık kalmışlardır.