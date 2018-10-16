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: FETÖ’nün futbol yapılanması davasında eski  futbolcu Ömer Çatkıç’ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, eski futbolcu Zafer Biryol’un ise tutukluluk halinin devamına hükmetti. 

flash!

: FETÖ’nün futbol yapılanması davasında eski  futbolcu Ömer Çatkıç’ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, eski futbolcu Zafer Biryol’un ise tutukluluk halinin devamına hükmetti. 

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