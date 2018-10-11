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: Meteoroloji: Marmara'da sağanak ve gök gürültülü yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli olması bekleniyor

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: Meteoroloji: Marmara'da sağanak ve gök gürültülü yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli olması bekleniyor

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