flash!!!

  : Erdoğan: (yeni havalimanı açılış tarihi değişti iddiası) Şimdi sizden duyuyorum. Öyle birşey yok. Dün oradaydım. Tekraren sordum. 29 Ekim'de inşallah açılışını yapacağız.

flash!!!

 

: Erdoğan: (yeni havalimanı açılış tarihi değişti iddiası) Şimdi sizden duyuyorum. Öyle birşey yok. Dün oradaydım. Tekraren sordum. 29 Ekim'de inşallah açılışını yapacağız.

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